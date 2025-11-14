📧 От ФНС можно получать на электронную почту письма, обязательные для всех налоговых органов

ФНС выпускает в виде методологических разъяснений множество писем, в которых разъясняет применение налогового законодательства. Чтобы не пропустить важные комментарии, можно подписаться на бесплатную рассылку обновлений.

Пользователи сайте ФНС могут по электронной почте получать информацию о новых методологических разъяснениях.

Подписаться на рассылку можно бесплатно в сервисе «Письма ФНС России, обязательные для применения налоговыми органами» или через «Почтовую рассылку сайта ФНС России».

«Все размещенные в сервисе документы содержат правовую позицию, согласованную с Минфином России и обязательны к применению всеми налоговыми органами страны», — сказано на сайте ФНС.

Сервис позволяет:

бесплатно получить информацию, которая поможет доказать свою позицию в спорах с налоговиками;

узнать больше о том, как на практике применяется налоговое законодательство и познакомиться с правоприменительной практикой;

направить жалобу, если какой-то налоговый орган не применят письма ФНС.

Заявлено, что база данных каждую неделю пополняется актуальными разъяснениями по вопросам методологии исчисления и уплаты всех налогов и сборов.

