📧 От ФНС можно получать на электронную почту письма, обязательные для всех налоговых органов
Пользователи сайте ФНС могут по электронной почте получать информацию о новых методологических разъяснениях.
Подписаться на рассылку можно бесплатно в сервисе «Письма ФНС России, обязательные для применения налоговыми органами» или через «Почтовую рассылку сайта ФНС России».
«Все размещенные в сервисе документы содержат правовую позицию, согласованную с Минфином России и обязательны к применению всеми налоговыми органами страны», — сказано на сайте ФНС.
Сервис позволяет:
бесплатно получить информацию, которая поможет доказать свою позицию в спорах с налоговиками;
узнать больше о том, как на практике применяется налоговое законодательство и познакомиться с правоприменительной практикой;
направить жалобу, если какой-то налоговый орган не применят письма ФНС.
Заявлено, что база данных каждую неделю пополняется актуальными разъяснениями по вопросам методологии исчисления и уплаты всех налогов и сборов.
Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС за октябрь 2025 года — мы собрали здесь.
Начать дискуссию