Как получить и оплатить налоговое уведомление через Госуслуги

Чтобы получать уведомление на Госуслугах, нужно зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации и подать заявление.

Налогоплательщики могут получать налоговые уведомления через портал Госуслуг, это предусмотрено в п. 1.2 ст. 21 НК, пишет региональное УФНС.

Для этого нужно зарегистрироваться в ЕСИА и заявить о необходимости получения документов от налоговиков через Госуслуги.

После этого все налоговые уведомления придут в ЛК на Госуслугах. Уведомления можно оплатить онлайн.

Заплатить налоги за 2024 год нужно до 1 декабря, напомнили налоговики.