⚡️ Итоги дня: ИИ будут использовать для оценки вина, пожилые стали чаще заказывать доставку еды, у автошкол появится рейтинг, ЕГЭ и ОГЭ будут начинаться не раньше 1 июня

Половина всех закрытий торговых точек пришлась на магазины одежды и обуви. На магазины одежды, обуви и аксессуаров в июле-сентябре 2025 г. пришлось 50% от всех закрытий точек в торговых центрах Москвы.

Отечественное вино способно занять 80% внутреннего рынка к 2035 году, но для этого потребуется значительное расширение площадей виноградников.

Искусственный интеллект можно будет полноценно использовать в качестве сомелье для оценки вина в рамках проекта «Винный гид России» в ближайшие пять лет. Речь идет об «электронном носе», который впервые использовался в текущем исследовании проекта.

В январе-сентябре 2025 года оборот рынка онлайн-торговли продуктами (e-grocery) увеличился на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель достиг 1,115 трлн рублей.

Россияне старше 55 лет стали чаще заказывать доставку еды. В первом полугодии 2025 года онлайн-доставку продуктов (e-grocery) заказывали 13% людей старше 55, тогда как в первом полугодии 2019 года их было меньше 1%. За этот период выросла и доля людей старше 55, заказывающих онлайн готовую еду (e-food) — с 1% до 6%.

Москвичи ездят в заграничные командировки чаще других сотрудников российских компаний. Около 20,2% всех командировок, которые оформляют клиенты из столицы, совершаются в другие страны. Чаще всего сотрудники столичных компаний отправляются в Китай (19,9% заказов), Беларусь (11,6%) и Турцию (10,9%).

В Госдуме предложили ввести единый стандарт размещения срока годности на упаковке продуктов, чтобы информация была четко видимой и доступной.

Депутаты подготовили законопроект, по которому преступления против пенсионеров предлагается считать отягчающим обстоятельством. Под пенсионным возрастом предлагают считать возраст, по достижении которого лицо старше 60 лет имеет право обратиться за назначением пенсии по старости.

Госдума приняла правительственный законопроект о создании рейтинга автошкол. Критерии определит кабмин, в ГАИ предложили учитывать аварийность с участием выпускников автошкол и результаты сдачи экзаменов.

Россияне стали позже бронировать отдых на новогодние каникулы — если раньше основная масса совершала брони в сентябре, то в 2025 году это сдвинулось на ноябрь.

«Победа» протестировала на рейсе робота-бортпроводника. Он встречал клиентов, проверял их посадочные, проводил первую робо-демонстрацию аварийно-спасательного оборудования вместе с бортпроводниками.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что начиная с 2026 года основной период ЕГЭ и ОГЭ будет начинаться не ранее 1 июня.

С 1 декабря 2025 года вступит в силу ГОСТ по изготовлению детской посуды, ванночек, горшков, расчесок и других пластмассовых товаров.

Почти 40% россиян считают приемлемой ипотеку со ставкой до 5%, а еще 22,8% готовы рассматривать кредиты под 6-7% при стабильных доходах.

В Санкт-Петербурге выпал первый снег. Видимость ухудшилась до 4 км. Синоптики ожидают, что снегопад завтра накроет Москву.

Банк России 17 ноября 2025 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «50-летие мягкой посадки спускаемых аппаратов на Венеру и получения панорамных изображений поверхности Венеры» серии «Космос».