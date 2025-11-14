Утвердили порядок подачи в ГИРБО аудиторского заключения о консолидированной финотчетности

ФНС дополнила порядок, формат и состав сведений для формирования ГИРБО.

Приказом ФНС от 17.09.2025 № ЕА-7-1/798@ утвержден порядок представления в ГИРБО аудиторского заключения о консолидированной финансовой отчетности (КФО).

Для обеспечения формирование ГИРБО установили:

порядок представления аудиторского заключения о КФО и иного документа по аудиту промежуточной КФО, а также уведомления о его подаче;

состав сведений, которые позволяют идентифицировать аудиторскую организацию и аудируемое лицо;

перечень контрольных показателей для уведомления;

формат подачи уведомления;

порядок заполнения уведомления.

Так, установлено, что аудиторское заключение подает составившая его аудиторская компания в формате pdf.

В список вошли в том числе контрольные показатели:

краткосрочных финансовых активов;

денежных средств и их эквивалентов;

оборотных активов;

капитала;

краткосрочных и долгосрочных обязательств;

выручки;

расходов по амортизации;

прибыли или убытка;

чистого денежного потока от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности;

денежных выплат для покупки ОС, НМА и других долгосрочных активов.

Приказ вступит в силу 1 января 2026 года.

В ГИРБО разместят аудиторские заключения о КФО по МСФО компаний, которые обязаны составлять такую отчетность по закону. Аудиторы будут отправлять свои заключения с годовой отчетности за 2025 год и промежуточной отчетности за 2026 год.