Утвердили порядок подачи в ГИРБО аудиторского заключения о консолидированной финотчетности

ФНС дополнила порядок, формат и состав сведений для формирования ГИРБО.

Приказом ФНС от 17.09.2025 № ЕА-7-1/798@ утвержден порядок представления в ГИРБО аудиторского заключения о консолидированной финансовой отчетности (КФО).

Для обеспечения формирование ГИРБО установили:

  • порядок представления аудиторского заключения о КФО и иного документа по аудиту промежуточной КФО, а также уведомления о его подаче;

  • состав сведений, которые позволяют идентифицировать аудиторскую организацию и аудируемое лицо;

  • перечень контрольных показателей для уведомления;

  • формат подачи уведомления;

  • порядок заполнения уведомления.

Так, установлено, что аудиторское заключение подает составившая его аудиторская компания в формате pdf.

В список вошли в том числе контрольные показатели:

  • краткосрочных финансовых активов;

  • денежных средств и их эквивалентов;

  • оборотных активов;

  • капитала;

  • краткосрочных и долгосрочных обязательств;

  • выручки;

  • расходов по амортизации;

  • прибыли или убытка;

  • чистого денежного потока от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности;

  • денежных выплат для покупки ОС, НМА и других долгосрочных активов.

Приказ вступит в силу 1 января 2026 года.

В ГИРБО разместят аудиторские заключения о КФО по МСФО компаний, которые обязаны составлять такую отчетность по закону. Аудиторы будут отправлять свои заключения с годовой отчетности за 2025 год и промежуточной отчетности за 2026 год.

