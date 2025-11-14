Утвердили порядок подачи в ГИРБО аудиторского заключения о консолидированной финотчетности
Приказом ФНС от 17.09.2025 № ЕА-7-1/798@ утвержден порядок представления в ГИРБО аудиторского заключения о консолидированной финансовой отчетности (КФО).
Для обеспечения формирование ГИРБО установили:
порядок представления аудиторского заключения о КФО и иного документа по аудиту промежуточной КФО, а также уведомления о его подаче;
состав сведений, которые позволяют идентифицировать аудиторскую организацию и аудируемое лицо;
перечень контрольных показателей для уведомления;
формат подачи уведомления;
порядок заполнения уведомления.
Так, установлено, что аудиторское заключение подает составившая его аудиторская компания в формате pdf.
В список вошли в том числе контрольные показатели:
краткосрочных финансовых активов;
денежных средств и их эквивалентов;
оборотных активов;
капитала;
краткосрочных и долгосрочных обязательств;
выручки;
расходов по амортизации;
прибыли или убытка;
чистого денежного потока от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности;
денежных выплат для покупки ОС, НМА и других долгосрочных активов.
Приказ вступит в силу 1 января 2026 года.
В ГИРБО разместят аудиторские заключения о КФО по МСФО компаний, которые обязаны составлять такую отчетность по закону. Аудиторы будут отправлять свои заключения с годовой отчетности за 2025 год и промежуточной отчетности за 2026 год.
