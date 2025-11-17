🍯 Начался эксперимент по маркировке бакалейной продукции

С 14 ноября 2025 до 28 февраля 2026 года пройдет эксперимент по маркировке круп, макарон, муки и меда.

Кабмин утвердил параметры эксперимента по маркировке отдельных видов бакалейной продукции в системе «Честный знак».

Эксперимент пройдет с 14 ноября 2025 до 28 февраля 2026 года. В нем могут добровольно участвовать производители и импортеры круп, макарон, муки зерновых продуктов для завтрака, картофеля быстрого приготовления, а также меда.

С 1 марта 2025 года для отдельных видов бакалейной и пищевой продукции уже ввели обязательную маркировку. В список таких товаров вошли чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы, готовый попкорн, а также соусы, специи, приправы и пряности.

С 1 сентября 2025 требование о маркировке было распространено также на какао, чай, кофе и цикорий.