💲 Центробанк поднял курс евро до 95 рублей
Банк России на 17 ноября 2025 года установил курс доллара США 81 рубль, евро стоит 95.
На 17 ноября 2025 года Центробанк поднял официальный курс доллара до 81 рубля, а евро теперь стоит 95.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 17 ноября 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
81,1276 рубля
Евро
95,0987 рубля
Юань
11,4021 рубля
В конце прошлой недели доллар стоил 80,6010, евро — 93,6953, а юань — 11,3214.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, что плавающий курс валют помог российской экономике справиться с шоками от санкций. После небольшого спада экономика быстро восстановилась и росла быстрыми темпами.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
