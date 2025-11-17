💲 Центробанк поднял курс евро до 95 рублей

Банк России на 17 ноября 2025 года установил курс доллара США 81 рубль, евро стоит 95.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 17 ноября 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 81,1276 рубля Евро 95,0987 рубля Юань 11,4021 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 17 ноября 2025 года. Источник: ЦБ.

В конце прошлой недели доллар стоил 80,6010, евро — 93,6953, а юань — 11,3214.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, что плавающий курс валют помог российской экономике справиться с шоками от санкций. После небольшого спада экономика быстро восстановилась и росла быстрыми темпами.

