⏳ До 25 ноября 2025 нужно отчитаться по НДФЛ и страховым взносам

Налоговики напомнили, что бизнес должен сдать ЕНП-уведомления за период с 1 по 22 ноября.

До 25 ноября 2025 нужно представить уведомление по ЕНП о рассчитанных суммах НДФЛ и страховых взносов (КНД 1110355), напомнило региональное УФНС.

По НДФЛ отправляют уведомление об исчисленных и удержанных суммах НДФЛ за период с 1 по 22 ноября 2025 года. В строке «Отчетный (налоговый) период (код)/ Номер месяца (квартала)» указывают «34/02». Заплатить этот налог нужно до 28 ноября.

По страховым взносам до 25 ноября отчитываются об исчисленных и удержанных суммах взносов за октябрь 2025 года. Отчетный период — «34/01», заплатить взносы нужно до 28 ноября.

«По налогу на доходы физических лиц уведомление об исчисленных и удержанных суммах НДФЛ за период с 23.11.2025 по 30.11.2025 представляется не позднее 03.12.2025 (указывается период «34/12») и не позднее 05.12.2025 осуществляется уплата налога», — добавили налоговики.

Чтобы вовремя сдавать отчетность и платить налоги — смотрите наш бухгалтерский календарь.

Подробнее о том, как составлять отчетность для налоговой и СФР, расскажем на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы научитесь вести учет с нуля, рассчитывать зарплату и страховые взносы, работать с ЭДО и применять искусственный интеллект в работе.

Цена курса со скидкой 82 %: 3 500 ₽ вместо 19 900 ₽. Акция до 19 ноября.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».