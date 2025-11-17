Как бухгалтеру и директору вести себя на допросе в ФНС, нужна ли ККТ при оплате по QR-коду, что делать, если не согласен с графиком отпусков: экспертные разборы за неделю
Когда можно заключать устный договор и как это сделать. Мини-курс
Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении на испытательном сроке: как рассчитать
Клиенты платят по QR-коду: нужно ли организации применять ККТ. Мини-курс
Повестка для уточнения данных в воинском учете: что делать работодателю
Налог на прибыль и НДС: как отчитаться за 2025 и подготовиться к изменениям – 2026. Конспект практической консультации с видео
Что делать, если сотрудник не согласен с графиком отпусков. Мини-курс
Допрос ФНС: как подготовиться и что учесть бухгалтеру. Мини-курс
