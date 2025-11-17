ЦОК ОК БСН 17.11 Мобильная
Как бухгалтеру и директору вести себя на допросе в ФНС, нужна ли ККТ при оплате по QR-коду, что делать, если не согласен с графиком отпусков: экспертные разборы за неделю

Смотрите дайджест разборов, который подготовили наши эксперты за неделю с 10 по 16 ноября 2025 года.

  1. Когда можно заключать устный договор и как это сделать. Мини-курс

  2. Нотариус для ООО и ИП: когда нужен, сколько стоит

  3. Директора вызвали на допрос в ФНС: что делать. Мини-курс

  4. Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении на испытательном сроке: как рассчитать

  5. Клиенты платят по QR-коду: нужно ли организации применять ККТ. Мини-курс

  6. Повестка для уточнения данных в воинском учете: что делать работодателю

  7. Налог на прибыль и НДС: как отчитаться за 2025 и подготовиться к изменениям – 2026. Конспект практической консультации с видео

  8. Что делать, если сотрудник не согласен с графиком отпусков. Мини-курс

  9. Незавершенное производство: что такое, проводки

  10. Допрос ФНС: как подготовиться и что учесть бухгалтеру. Мини-курс

  11. Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в ноябре 2025

