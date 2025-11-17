Стало известно, сколько льготных кредитов получили приграничные предприниматели в 2025 году

В приграничных регионах РФ больше всего льготных кредитов получил бизнес из Белгородской области — 152 компании оформили займы на 2,3 млрд рублей.

С начала 2025 года малый и средний бизнес в Белгородской, Брянской и Курской областях получил 4 млрд рублей по программе Корпорации МСП и Центробанка.

При помощи «зонтичных» поручительств поддержку получило 308 предприятий, их ставка была не выше ключевой. Об этом сказано на сайте Корпорации МСП.

Объем привлеченных средств в обрабатывающем производстве достиг почти 1 млрд рублей, в сельском хозяйстве — 440 млн, транспортировке и хранении — 342 млн, строительстве — 252 млн.

Основные участники программы — представители малого бизнеса, которые получили 2,1 млрд рублей или 52,9%. Микропредприятия привлекли 1,33 млрд, а средний бизнес — 0,55 млрд.

Больше всего денег по льготной программе кредитования получили предприниматели Белгородской области, где 152 компании оформили льготные займы на 2,3 млрд рублей. В Брянской области кредиты на 880 млн получили 84 компании, а в Курской области 72 предприятия привлекли 786 млн.