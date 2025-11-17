ФНС: как узнать, есть ли адрес в государственном адресном реестре
ФНС по новым регионам рассказала, что узнать, содержится ли информация о конкретном адресе в государственном адресном реестре (ГАР), можно бесплатно с помощью Федеральной информационной адресной системы (ФИАС).
Как это сделать:
Зайти на официальный сайт ФИАС.
Ввести данные адреса: регион, город, улицу, номер дома, если есть – квартиру.
Нажать кнопку «Найти».
Если адрес найден, будет подробная информация и уникальный код ФИАС — идентификатор адреса.
«Если адрес не найден, возможно, он еще не внесен в реестр либо данные некорректны. В этом случае можно подать заявку на добавление адреса через сайт ФИАС или обратиться в местные органы власти», — советуют налоговики.
Заявлено, что ФИАС регулярно обновляется и уточняет актуальные адресные данные, что важно для оформления документов и получения услуг.
