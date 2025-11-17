ЦОК ОК АУСН 17.11 Мобильная
🔴 Вебинар: АУСН вместо НДС на УСН. Куда переходить с УСН и ПСН в 2026 году? →
Новости ФНС

ФНС: как узнать, есть ли адрес в государственном адресном реестре

Если адрес компании не нашли – можно подать заявку на добавление через сайт ФИАС или обратиться в местные органы власти.

ФНС по новым регионам рассказала, что узнать, содержится ли информация о конкретном адресе в государственном адресном реестре (ГАР), можно бесплатно с помощью Федеральной информационной адресной системы (ФИАС).

Как это сделать:

  1. Зайти на официальный сайт ФИАС.

  2. Ввести данные адреса: регион, город, улицу, номер дома, если есть – квартиру.

  3. Нажать кнопку «Найти».

  4. Если адрес найден, будет подробная информация и уникальный код ФИАС — идентификатор адреса.

«Если адрес не найден, возможно, он еще не внесен в реестр либо данные некорректны. В этом случае можно подать заявку на добавление адреса через сайт ФИАС или обратиться в местные органы власти», — советуют налоговики.

Заявлено, что ФИАС регулярно обновляется и уточняет актуальные адресные данные, что важно для оформления документов и получения услуг.

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет