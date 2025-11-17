Производителям табачной продукции нужно до 1 декабря 2025 года внести изменения в реестр лицензий

Теперь в реестре лицензий должна быть информация о виде табачной продукции, которую производит бизнес.

До 1 декабря 2025 года участники табачного рынка с лицензией на производство и оборот никотинсодержащей продукции должны указать вид табачной продукции в реестре лицензий.

С 1 сентября 2025 вступил в силу закон от 23 мая 2025 года № 123-ФЗ, по которому лицензиаты должны представить в Росалкогольтабакконтроль заявление о внесении изменений в реестр лицензий, чтобы добавить информацию о виде производимой продукции.

«Росалкогольтабакконтроль напоминает о необходимости подачи заявлений о внесении изменений в реестр лицензий в части включения в реестр лицензий вида (видов) табачной продукции или никотинсодержащей продукции, и (или) вида (видов) сырья или никотинового сырья», — сказано на сайте ведомства.

Формы заявлений есть на портале Госуслуги.