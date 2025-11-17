Для всех юрлиц могут ввести единый идентификатор

Правительство совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и деловыми объединениями рассматривают инициативу о введении единого универсального идентификатора для юрлиц.

Инициатива включена в проект национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года, который должны утвердить до конца 2025 года.

Новый идентификатор может заменить три номера юрлиц:

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

основной государственный регистрационный номер (ОГРН);

единый регистрационный номер страхователя (ЕРНС).

Сейчас эти коды используют разные ведомства и реестры, что создает дополнительные сложности.

Запрос на упрощение приходит в основном от МСП, у которых есть трудности во взаимодействии с несколькими ведомствами и обменом информацией, рассказал управляющий партнера Legal Eagles Армен Серобян.

Концепцию перехода к единому идентификатору должен озвучить Минфин, доклад ожидают в Правительстве до января 2027 года. Посчитают затраты и выгоды от реформы, предложат порядок кодировки, присвоения и аннулирования нового кода и условия переходного периода.

Сейчас бизнес заполняет около 2 тыс. форм, где нужно хотя бы два из трех номеров, а единый номер поможет сократить объем отчетности, сэкономить время и деньги, считает глава дивизиона развития инвестклимата АСИ Михаил Уткин.