⚡️ Итоги дня: нейросеть начнет искать сосульки в Санкт-Петербурге, зарплаты дворников взлетели на 56%, у бассейнов впервые будет ГОСТ

Подготовили обзор главных событий дня — 17 ноября 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • В Санкт-Петербурге запустили нейросеть по поиску сосулек. Она будет фиксировать наледь и снег на крышах нежилых зданий. За нарушение собственнику прилетит штраф 100 тыс. рублей.

  • В России зарплаты дворников взлетели на 56% за год. Теперь им предлагают в среднем 71,8 тыс. рублей. Рост средних зарплат эксперты объяснили подготовкой городов к зимнему периоду и повышением потребности в таких работниках.

  • Рособрнадзор запретил родителям пугать детей работой дворника. «Это абсолютно не мотивация. Эта фраза часто приводит к ненужным трагедиям в семьях. Попросил бы родителей этой фразой абсолютно не пользоваться», — сказал глава ведомства Анзор Музаев.

  • Россиянам стали приходить письма «из ФСБ» о проведении проверок. На самом деле их рассылают аферисты под предлогом утечки данных. В фейковых документах мошенники убеждают перевести все деньги.

  • Продажи биологически активных добавок (БАД) к пище в аптеках по итогам 2025 года в денежном выражении могут вырасти на 25% год к году до 183,5 млрд рублей.

  • С 1 декабря 2025 года у плавательных бассейнов в России впервые появятся собственные ГОСТы.

  • Рособрнадзор не планирует разделять Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на базовый и профильный уровни, заявил глава ведомства Анзор Музаев.

  • По запросу Центробанка заблокировали 16 тыс. сайтов с начала 2025 года. За тот же период по материалам ЦБ возбудили 354 административных дела, еще в почти 500 случаях принимались иные меры. 

  • Производство сидра в России в январе-октябре 2025 года увеличилось на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель достиг 10,134 млн дал.

  • Альфа-Банк начал тестировать оплату по биометрии, но пока среди сотрудников. Система распознает живого человека, так что по видео или фотографии оплатить ничего не получится. 

  • Правительство продлило экспериментальный правовой режим, который разрешит беспилотным грузовикам ездить по дорогам общего пользования. В эксперименте будут участвовать еще три региона: Башкирия, Свердловская область и Пермский край. Постановление вводит дополнительные требования к беспилотным большегрузам: они должны уметь безопасно останавливаться при сбоях софта, а участвующие в испытаниях водители не могут иметь судимостей.

  • Почта России частично восстановила доставку отправлений в США, которую приостановили в конце августа 2025 года из-за отмены беспошлинного режима.

  • Мессенджер Telegram предлагает пользователям добавить адрес электронной почты, чтобы не потерять доступ к аккаунту.

  • Компания Hyundai, ушедшая из России в 2022 году, зарегистрировала в РФ десять товарных знаков.

