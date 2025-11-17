⚡️ Итоги дня: нейросеть начнет искать сосульки в Санкт-Петербурге, зарплаты дворников взлетели на 56%, у бассейнов впервые будет ГОСТ

В Санкт-Петербурге запустили нейросеть по поиску сосулек. Она будет фиксировать наледь и снег на крышах нежилых зданий. За нарушение собственнику прилетит штраф 100 тыс. рублей.

В России зарплаты дворников взлетели на 56% за год. Теперь им предлагают в среднем 71,8 тыс. рублей. Рост средних зарплат эксперты объяснили подготовкой городов к зимнему периоду и повышением потребности в таких работниках.

Рособрнадзор запретил родителям пугать детей работой дворника. «Это абсолютно не мотивация. Эта фраза часто приводит к ненужным трагедиям в семьях. Попросил бы родителей этой фразой абсолютно не пользоваться», — сказал глава ведомства Анзор Музаев.

Россиянам стали приходить письма «из ФСБ» о проведении проверок. На самом деле их рассылают аферисты под предлогом утечки данных. В фейковых документах мошенники убеждают перевести все деньги.

Продажи биологически активных добавок (БАД) к пище в аптеках по итогам 2025 года в денежном выражении могут вырасти на 25% год к году до 183,5 млрд рублей.

С 1 декабря 2025 года у плавательных бассейнов в России впервые появятся собственные ГОСТы.

Рособрнадзор не планирует разделять Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на базовый и профильный уровни, заявил глава ведомства Анзор Музаев.

По запросу Центробанка заблокировали 16 тыс. сайтов с начала 2025 года. За тот же период по материалам ЦБ возбудили 354 административных дела, еще в почти 500 случаях принимались иные меры.

Производство сидра в России в январе-октябре 2025 года увеличилось на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель достиг 10,134 млн дал.

Альфа-Банк начал тестировать оплату по биометрии, но пока среди сотрудников. Система распознает живого человека, так что по видео или фотографии оплатить ничего не получится.

Правительство продлило экспериментальный правовой режим, который разрешит беспилотным грузовикам ездить по дорогам общего пользования. В эксперименте будут участвовать еще три региона: Башкирия, Свердловская область и Пермский край. Постановление вводит дополнительные требования к беспилотным большегрузам: они должны уметь безопасно останавливаться при сбоях софта, а участвующие в испытаниях водители не могут иметь судимостей.

Почта России частично восстановила доставку отправлений в США, которую приостановили в конце августа 2025 года из-за отмены беспошлинного режима.

Мессенджер Telegram предлагает пользователям добавить адрес электронной почты, чтобы не потерять доступ к аккаунту.