Опрос ФНС показал: половина не знает, нужно ли получать новое свидетельство ИНН при смене фамилии

Большинство считает, что при смене фамилии надо обязательно менять свидетельство ИНН, но это не так.

В чате ФНС прошел опрос — если меняешь фамилию, нужно ли менять ИНН. Большинство (51%) ответило неверно на этот вопрос. Пользователи выбрали, что номер ИНН не изменится, но будет нужно заменить само свидетельство, чтобы фамилия совпадала с тем, что указано в паспорте.

42% ответили правильно — при смене фамилии ничего менять не нужно. 6% уверены, что им придется получать новый ИНН, а 1% — что надо менять и номер, и свидетельство.

В комментариях люди не понимают, почему работодатели требуют ИНН на новую фамилию, если само свидетельство менять не обязательно. Однако многие считают, что все же удобнее поменять свидетельство, чтобы не носить с собой документы о смене фамилии.