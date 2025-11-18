Кабмин расширит понятие «сезонное производство» в НК РФ
В Госдуму внесли поправки ко второму чтению законопроекта с изменениями в НК в рамках налоговой реформы 2026. В тексте документа власти предлагают расширить понятие «сезонное производство», добавив к нему случаи, когда спрос на товары связан со временем года.
Согласно проекту, сезонное производство — это продажа товаров, работ или услуг, проведение или спрос на которые связаны с природными, климатическими условиями, а также со временем года.
«Понятие применяется в отношении организации и индивидуального предпринимателя, если за определенные квартал, полугодие их производственная деятельность и (или) реализация произведенных (выполненных, оказанных) ими товаров, работ (услуг) снижается более чем на 50% в силу природных или климатических условий, времени года», — сказано в законопроекте.
Если деятельность предпринимателя соответствует критерию сезонного производства, то он может получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов. Кроме того, сезонный характер может повлиять на ставки туристического налога в разных регионах.
Определение сезонности производства входит в законопроект с налоговыми изменениями. Ожидается, что они вступят в силу с 1 января 2026 года.
хотела посмотреть, что с сезонностью))) не нашла, зато поняла, что з-ект зубодробильный. Касающийся многих вопросов. Подожду пока примут и растолкуют ( например: в) в пункте 7: подпункт 1 после слова "уплате" дополнить словом "(перечислению)", после слова "уплаты" дополнить словом "(перечисления))";