На Госуслугах запустят сервис по измерению скорости интернета в декабре 2025 года

Новый сервис будет работать вместо заблокированного сайта SpeedTest. Информацию о качестве интернета и его скорости также будет получать Минцифры.

В декабре 2025 года в мобильном приложении Госуслуги начнет работать сервис по замеру скорости интернет-соединения.

Эта информация будет доступна пользователям, а также передаваться властям для проверки качества покрытия и работы над улучшением связи. Об этом пишут «Известия».

«Обезличенные данные замеров качества доступа в интернет из приложения “Госуслуг” будут передаваться в Минцифры. Власти смогут в реальном режиме времени и в динамике отслеживать его изменения и вместе с операторами проводить те или иные мероприятия по его повышению», — объяснил гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

В большинстве случаев для измерения скорости интернета россияне пользовались американским сайтом SpeedTest. Летом ресурс заблокировали за передачу данных за границу.

Чаще всего пользователи оценивают скорость интернета по пользовательскому опыту, например, если видео воспроизводится без задержек, человек доволен, поэтому 100 Мбит/с хватает для 99,9% пользователей.