ЦОК ОК БСН 17.11 Мобильная
🔴 Вебинар: НДС — 4 квартал 2025 и изменения ставки 2026 →
Пенсии

Многодетные отцы-одиночки смогут раньше выходить на пенсию

В России больше миллиона семей, где дети воспитываются без матери. Таким отцам хотят дать право досрочно выходить на пенсию.

Депутаты от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов подготовили к внесению в Госдуму законопроект о раннем выходе на пенсию для одиноких многодетных отцов.

Предлагается расширить перечень лиц, имеющих право на досрочную пенсию. Туда добавят мужчин, воспитывающих без матери трех и более детей до 8 лет, достигших возраста 62 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет.

«Сегодня аналогичная норма уже действует в отношении женщин, родивших и воспитавших трех и более детей, которым предоставлено право досрочного выхода на пенсию. Однако для отцов, выполняющих ту же воспитательную и трудовую нагрузку, подобных возможностей законодательством не предусмотрено», — сообщил Гибатдинов.

Он добавил, что в России живет более миллиона семей, где дети воспитываются без матери. Поэтому принятие законопроекта позволит обеспечить равенство социальных прав и создаст дополнительные стимулы для укрепления института ответственного отцовства.

Автор

Консалтинг Онлайн
Защита персональных данных

Обработка персональных данных: новые требования с 01.07.2025 и 01.09.2025

Год 2025 насыщен новыми требованиями по обработке персональных данных. С 30 мая действуют новые штрафы за нарушение правил работы с ПДн. С 1 июля Роскомнадзор запустил автоматическую проверку сайтов на базе ИИ. С 1 сентября 2025 года ожидаются новые требования к Согласию об обработке данных. Рассказываем, к чему готовиться бизнесу и как избежать штрафов. 

Обработка персональных данных: новые требования с 01.07.2025 и 01.09.2025

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет