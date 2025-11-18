Многодетные отцы-одиночки смогут раньше выходить на пенсию

В России больше миллиона семей, где дети воспитываются без матери. Таким отцам хотят дать право досрочно выходить на пенсию.

Депутаты от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов подготовили к внесению в Госдуму законопроект о раннем выходе на пенсию для одиноких многодетных отцов.

Предлагается расширить перечень лиц, имеющих право на досрочную пенсию. Туда добавят мужчин, воспитывающих без матери трех и более детей до 8 лет, достигших возраста 62 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет.

«Сегодня аналогичная норма уже действует в отношении женщин, родивших и воспитавших трех и более детей, которым предоставлено право досрочного выхода на пенсию. Однако для отцов, выполняющих ту же воспитательную и трудовую нагрузку, подобных возможностей законодательством не предусмотрено», — сообщил Гибатдинов.

Он добавил, что в России живет более миллиона семей, где дети воспитываются без матери. Поэтому принятие законопроекта позволит обеспечить равенство социальных прав и создаст дополнительные стимулы для укрепления института ответственного отцовства.