Для гостиничного бизнеса могут снизить штрафы за миграционный учет

Сейчас гостиницы за нарушение правил пребывания иностранцев платят штраф от 400 до 500 тыс. рублей, но Минэкономразвития хочет снизить и дифференцировать эту сумму.

Минэк готовит поправки, по которым в КоАП появится две новых статьи для компаний и ИП сферы гостиничных услуг.

Новая ст. 18.91 КоАП будет затрагивать нарушение сроков представления уведомлений о прибытии или убытии иностранцев или лиц без гражданства. Если владелец бизнеса не сообщил об этом в МВД на следующий день после регистрации иностранца, будет штраф 80-100 тыс. рублей. Если нарушение повторилось в течение двух дней, гостиница заплатит 160-200 тыс., а затем сумма увеличится до 400-500 тыс.

«Ответственность наступает за каждого иностранца отдельно», — объяснил заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов.

Второе изменение — ст. 19.15 КоАП предусматривает предупреждение или штраф от 20 до 30 тыс. рублей за нарушение сроков представления информации о регистрации и снятии с учета россиян. Повторное нарушение обойдется в 40-60 тыс. рублей.

Сейчас за нарушение правил пребывания иностранцев ч. 4 ст. 18.9 КоАП предусмотрены штрафы в размере 400-500 тыс. рублей. Наказание может превышать доход от сдачи номера в 35-60 раз.

Зачастую бизнес штрафуют не по чьей-то вине, а из-за технических сбоев или недобросовестности гостей. С начала 2025 года система миграционного учета работает через Госуслуги, поэтому при сбоях и технических работах у отельеров нет возможности выполнить все требования.