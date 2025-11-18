Бизнес может зарегистрировать ККТ в упрощенном порядке онлайн
Упрощенная регистрация контрольно-кассовой техники (ККТ) доступна онлайн:
на Госуслугах;
в кабинете производителя ККТ;
у оператора фискальных данных (ОФД).
Если предприниматель выбрал упрощенную регистрацию через ОФД, он может не передавать в налоговую информацию из сформированного отчета о регистрации, если этот отчет направят через ОФД. Дата подачи отчета о регистрации — момент его передачи оператору данных.
«Обращаем внимание, что важным условием для регистрации кассы в дистанционном режиме является наличие электронной подписи», — сказано на сайте ФНС.
Если ее нет, ККТ можно зарегистрировать очно в любом налоговом органе. С 1 сентября 2025 года сроки регистрации ККТ сократились с 10 до 5 дней.
