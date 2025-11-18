ЦОК ОК БСН 17.11 Мобильная
Регистрация ККТ

Бизнес может зарегистрировать ККТ в упрощенном порядке онлайн

Для онлайн-регистрации кассы нужна электронная подпись. Если ее нет, ККТ можно зарегистрировать в любой налоговой.

Упрощенная регистрация контрольно-кассовой техники (ККТ) доступна онлайн:

  • на Госуслугах;

  • в кабинете производителя ККТ;

  • у оператора фискальных данных (ОФД).

Если предприниматель выбрал упрощенную регистрацию через ОФД, он может не передавать в налоговую информацию из сформированного отчета о регистрации, если этот отчет направят через ОФД. Дата подачи отчета о регистрации — момент его передачи оператору данных.

«Обращаем внимание, что важным условием для регистрации кассы в дистанционном режиме является наличие электронной подписи», — сказано на сайте ФНС.

Если ее нет, ККТ можно зарегистрировать очно в любом налоговом органе. С 1 сентября 2025 года сроки регистрации ККТ сократились с 10 до 5 дней.

Защита персональных данных

Регистрация в Роскомнадзоре 2025: инструкция

С 30 мая 2025 года вступает в силу штраф для всех организаций за отсутствие регистрации в Роскомнадзоре в размере 300 000 рублей и еще 8 новых пунктов в статье 13.11 КоАП РФ о нарушениях в области персональных данных.

Регистрация в Роскомнадзоре 2025: инструкция
