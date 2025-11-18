ЦОК ОК МП 18.11 Мобильная
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: в России запустят летающее такси, Росреестр будет следить за участками с беспилотников, сотрудницы ИФНС записали песню-напоминание об уплате налогов

Подготовили обзор главных событий дня — 18 ноября 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Поставки южнокорейских автомобилей в Россию выросли в 2,6 раза. В октябре 2025 года показатель достиг $142,3 млн, тогда как в октябре 2024 он составлял $54 млн.

  • Росреестр намерен вести слежку за земельными участками, используя беспилотники, самолеты, вертолеты, а также космические аппараты. Это нужно, чтобы возбуждать административные дела с учетом данных, полученных этими способами.

  • В России испытали ИИ для поиска людей с беспилотников. В финале участвовали 15 команд, которые тестировали квадрокоптеры, беспилотники вертикального взлета и посадки VTOL, гексакоптеры, «летающее крыло» и самолетный тип. 

  • В Минтрансе рассказали, что широкое внедрение летающих такси в России будет поэтапным и связано с результатами испытаний, формированием нормативной базы, а также готовностью регионов инвестировать в необходимую инфраструктуру и сервисы.

  • «Газпром» стал владельцем контрольного пакета отечественного производителя автомобилей класса люкс Aurus.

  • Сотрудницы ИФНС № 16 по Воронежской области записали песню «Налоговый минимум», чтобы напомнить об уплате имущественных налогов до 1 декабря 2025 года.

  • Почти 2,2 тыс. тату-салонов было в 16 крупнейших городах России на октябрь 2025 года: это на 11,9% больше, чем годом ранее. Средняя цена на татуировку стартует от 3 405 рублей.

  • Спрос на услуги артистов в образах Деда Мороза и Снегурочки увеличился в России осенью 2025 года на 11% и 13% соответственно по сравнению с тем же периодом 2024 года.

  • Предприниматель попытался зарегистрировать товарный знак «Nishtyaki/Ништяки» в отношении широкого перечня товаров и услуг, но получил отказ Роспатента. Ведомство заявило, что это слово используется в уголовном жаргоне.

  • РЖД назначит свыше 700 дополнительных рейсов поездов в новогодние праздники. Ожидается, что пиковыми датами отправления пассажиров в новогодние праздники станут 30 декабря и 11 января.

  • Китайская технологическая компания Alibaba Cloud выпустила бесплатное приложение — виртуального помощника Qwen. Чат-бот может составить конкуренцию ChatGPT.

  • VK внедрила технологии рекомендаций на базе ИИ для более точной персонализации контента. Рекомендательная система автоматически распознает известных персон на видео, что позволяет алгоритмам учитывать как тематики контента, так и присутствие в роликах конкретных популярных личностей.

  • В России пользователи нескольких мобильных операторов сообщили, что YouTube стал работать без задержек. Видеоплатформа открывается нормально у абонентов МТС и Билайна.

  • У абонентов МТС возникли проблемы с авторизацией на портале Госуслуги, пользователи не получают СМС-коды для входа в аккаунт либо получают их со значительной задержкой, а система рекомендует им подождать.

  • Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) «Кристалл» займется производством слабоалкогольных напитков в алюминиевых банках.

  • В Москве за сутки выпало 12 мм осадков, что составляет 23% от нормы за месяц.

