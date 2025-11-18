⚡️ Итоги дня: в России запустят летающее такси, Росреестр будет следить за участками с беспилотников, сотрудницы ИФНС записали песню-напоминание об уплате налогов

Поставки южнокорейских автомобилей в Россию выросли в 2,6 раза. В октябре 2025 года показатель достиг $142,3 млн, тогда как в октябре 2024 он составлял $54 млн.

Росреестр намерен вести слежку за земельными участками, используя беспилотники, самолеты, вертолеты, а также космические аппараты. Это нужно, чтобы возбуждать административные дела с учетом данных, полученных этими способами.

В России испытали ИИ для поиска людей с беспилотников. В финале участвовали 15 команд, которые тестировали квадрокоптеры, беспилотники вертикального взлета и посадки VTOL, гексакоптеры, «летающее крыло» и самолетный тип.

В Минтрансе рассказали, что широкое внедрение летающих такси в России будет поэтапным и связано с результатами испытаний, формированием нормативной базы, а также готовностью регионов инвестировать в необходимую инфраструктуру и сервисы.

«Газпром» стал владельцем контрольного пакета отечественного производителя автомобилей класса люкс Aurus.

Сотрудницы ИФНС № 16 по Воронежской области записали песню «Налоговый минимум», чтобы напомнить об уплате имущественных налогов до 1 декабря 2025 года.

Почти 2,2 тыс. тату-салонов было в 16 крупнейших городах России на октябрь 2025 года: это на 11,9% больше, чем годом ранее. Средняя цена на татуировку стартует от 3 405 рублей.

Спрос на услуги артистов в образах Деда Мороза и Снегурочки увеличился в России осенью 2025 года на 11% и 13% соответственно по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Предприниматель попытался зарегистрировать товарный знак «Nishtyaki/Ништяки» в отношении широкого перечня товаров и услуг, но получил отказ Роспатента. Ведомство заявило, что это слово используется в уголовном жаргоне.

РЖД назначит свыше 700 дополнительных рейсов поездов в новогодние праздники. Ожидается, что пиковыми датами отправления пассажиров в новогодние праздники станут 30 декабря и 11 января.

Китайская технологическая компания Alibaba Cloud выпустила бесплатное приложение — виртуального помощника Qwen. Чат-бот может составить конкуренцию ChatGPT.

VK внедрила технологии рекомендаций на базе ИИ для более точной персонализации контента. Рекомендательная система автоматически распознает известных персон на видео, что позволяет алгоритмам учитывать как тематики контента, так и присутствие в роликах конкретных популярных личностей.

В России пользователи нескольких мобильных операторов сообщили, что YouTube стал работать без задержек. Видеоплатформа открывается нормально у абонентов МТС и Билайна.

У абонентов МТС возникли проблемы с авторизацией на портале Госуслуги, пользователи не получают СМС-коды для входа в аккаунт либо получают их со значительной задержкой, а система рекомендует им подождать.

Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) «Кристалл» займется производством слабоалкогольных напитков в алюминиевых банках.