Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы прошел второе чтение

Депутаты приняли новые поправки к бюджетному законопроекту, они предусматривают дополнительные средства на социальные нужды, развитие инфраструктуры, поддержку агробизнеса и организаций, которые помогают военнослужащим.

18 ноября 2025 года Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2026-2028 годы.

К документу, который был принят в первом чтении, предложили несколько поправок. Например, об увеличении финансирования фонда «Защитники Отечества» — объем средств превысил 50 млрд рублей. Также дополнительную господдержку получат НКО, которые работают с семьями бойцов, поисковые движения и организации инвалидов.

«Мы можем с уверенностью сказать, что все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

На ремонт школ в 2026 году направят дополнительные 2,2 млрд рублей, на социальные стипендии — 3 млрд, в военные учебные центры — 1,7 млрд, на льготные лекарства — 10 млрд, на строительство дорог — 65 млрд, развитие села — 13,4 млрд, поддержку агробизнеса — 7,8, обновление общественного транспорта — 12,8 трлн.

Кроме того, дополнительные средства направят на социальную газификацию и повышение доступности техники для ведения сельского хозяйства.