До конца недели в Краснодарском крае будет хорошая погода до +23 градусов
На всем побережье Краснодарского края температура Черного моря сравнялась и понизилась до +16 градусов. Азовское море стало холоднее — до +12 градусов.
Несмотря на то, что купальный сезон уже закончился, на Кубани еще неделю (до 23 ноября 2025 года) будет оставаться хорошая погода. Пиковое значение будет 19 ноября 2025 года, когда температура воздуха прогреется до +23 градусов. Об этом пишут «Кубанские новости».
В ноябре в Сочи работает порядка 30 зимних пляжей, а в Геленджике — 18, на набережных организованы павильоны с горячими напитками.
Вот ведь блииин!
Не, ну когда температура в ноябре +25 - это конечно хорошо....
А вот когда топит по.... самый не балуйся.... да лучше уж зимой с морозцем быть - на то она всё-таки и зима.
Да хотя бы и дождик осенью, но это просто дождик, а не затопление.