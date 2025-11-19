ЦОК ОК АУСН 17.11 Мобильная
Курсы валют

💲 Курс доллара, евро и юаня на 19 ноября 2025 года

Банк России установил курс доллара США на 81 рубль, евро стоит 93,9. Вопреки ожиданиям экспертов рубль доллар продолжает незначительно дешеветь.

На 19 ноября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 81 рубля, курс евро — 93,9.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 19 ноября 2025 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

81,0547 рубля

Евро

93,9295 рубля

Юань

11,3810 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 19 ноября 2025 года. Источник: ЦБ.

По данным на 18 ноября 2025 года, курс доллара был 81,1302 рубля, евро — 94,4179, а юаня — 11,4002.

По данным Центробанка, реальный эффективный курс рубля с января по октябрь 2025 года вырос на 24,2% или на 15,3% за год.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

Автор

Консалтинг Онлайн
