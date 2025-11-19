💲 Курс доллара, евро и юаня на 19 ноября 2025 года
На 19 ноября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 81 рубля, курс евро — 93,9.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 19 ноября 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
81,0547 рубля
Евро
93,9295 рубля
Юань
11,3810 рубля
По данным на 18 ноября 2025 года, курс доллара был 81,1302 рубля, евро — 94,4179, а юаня — 11,4002.
По данным Центробанка, реальный эффективный курс рубля с января по октябрь 2025 года вырос на 24,2% или на 15,3% за год.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
