💲 Курс доллара, евро и юаня на 19 ноября 2025 года

На 19 ноября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 81 рубля, курс евро — 93,9.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 19 ноября 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 81,0547 рубля Евро 93,9295 рубля Юань 11,3810 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 19 ноября 2025 года. Источник: ЦБ.

По данным на 18 ноября 2025 года, курс доллара был 81,1302 рубля, евро — 94,4179, а юаня — 11,4002.

По данным Центробанка, реальный эффективный курс рубля с января по октябрь 2025 года вырос на 24,2% или на 15,3% за год.

