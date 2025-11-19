Стало известно, кому повысят пенсии в декабре 2025. Федеральной индексации не будет

Пенсии вырастут у тех, кому исполнится 80 лет, кому установят инвалидность 1 группы и еще в нескольких случаях

В декабре 2025 года пенсии поднимут тем, кому в ноябре исполнилось 80 лет, прекратившим трудовую деятельность и тем, кому установлена инвалидность первой группы. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

«Пенсии вырастут у тех, у кого в ноябре наступили законные основания для перерасчета. Это повышение происходит после возникновения определенных событий в жизни человека. Самые распространенные случаи — достижение 80-летнего возраста, установление инвалидности первой группы, прекращение работы, появление иждивенцев, подтверждение северного стажа или права на сельскую надбавку», — пояснил Гаврилов.

Если пенсионеру исполнилось 80 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается с 8 907 до 17 815 рублей. Также появится надбавка за уход — 1 314 рублей для получателей страховой пенсии и 1 377 рублей для тех, кто получает государственную.

Аналогичный механизм действует для инвалидов первой группы: двойная фиксированная часть и ежемесячная компенсация.

Пенсионеры, которые уволились в ноябре, начнут получать полную сумму с декабря. После увольнения все пропущенные индексации восстановят, и пенсию будут платить без понижающих коэффициентов. СФР получает сведения от работодателя автоматически, без заявлений, а если данные поступают позже – недостающую сумму перечислят отдельной доплатой.

«Тем, у кого появились иждивенцы, назначают к фиксированной части — 2 969 рублей на одного иждивенца, 5 938 рублей на двоих и 8 907 рублей на троих. Для пенсионеров с северным стажем или сельхозопытом сохраняются региональные доплаты», — добавил Гаврилов.

Новых федеральных индексаций в конце года не будет. Для всех пенсионеров значимое повышение наступит с января 2026 года, когда вступят в силу новые коэффициенты индексации страховых пенсий, отметил парламентарий.