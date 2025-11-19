Отрабатываем заполнение отчетности в 2025 году на онлайн-тренажерах «Клерка»
Наш курс повышения квалификации «Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность» на 70% состоит из практики. Раньше в программе было много шаблонов договоров и форм отчетности, а также инструкции, но все это — подсказки. Практическая часть состояла из письменных работ, которые проверяет куратор, но мы придумали, как сделать отработку навыков быстрее и эффективнее и разработали специальные онлайн-тренажеры.
Что такое онлайн-тренажер — как работает и зачем нужен
Онлайн-тренажер — это обучающий инструмент, который позволяет отрабатывать новые навыки прямо на сайте. Вы решаете реальные задачи бухгалтера — формируете проводки, заполняете отчетность для налоговой и СФР. Система мгновенно проверяет ответы, подсвечивает ошибки и показывает правильное решение.
Для обучения доступны два режима:
«Обучение» — можно бесконечно тренироваться и отрабатывать навыки, пока все не станет идеально.
«Экзамен» — дает возможность проверить себя, попасть в таблицу лидеров и увидеть свой прогресс в реальном времени.
Как устроен процесс
После прохождения модуля вы будете получать вводные данные и составлять по ним отчеты, сдавать их и автоматически получать обратную связь.
Исходные данные
В первом месяце квартала предприятие получило аванс в счет поставки продовольственных товаров, облагаемых по ставке 10%, на сумму 110 тыс. руб.
Выручка от реализации данной группы товаров составила в отчетном квартале 330 тыс. руб. (включая НДС).
Выручка от реализации продукции, облагаемой НДС по ставке 20%, составила за данный квартал 1 500 тыс. руб. (без учета НДС).
В третьем месяце квартала получен аванс на сумму 600 тыс. руб. в счет поставки данной группы товаров в первом месяце следующего квартала.
Для производственной деятельности приобретено оборудование первоначальной стоимостью 200 тыс. руб. и нематериальный актив первоначальной стоимостью 150,0 тыс. руб. (без учета НДС).
В первом месяце квартала оплачен хозяйственный инвентарь на сумму 72 тыс. руб. (включая НДС). Из него поступил на предприятие во втором месяце инвентарь на сумму 48 тыс. руб., включая НДС.
В третьем месяце квартала оприходованы производственные материалы первоначальной стоимостью 50 тыс. руб., из них материалы на сумму 40 тыс. руб. (без учета НДС) оплачены поставщикам в следующем квартале.
Использованы услуги промышленного характера (аренда, коммунальные услуги) на сумму 70 тыс. руб. (без учета НДС). Данные услуги в отчетном периоде не оплачены.
Предприятие строит хозяйственным способом склад для хранения готовой продукции.
За отчетный квартал приобретены и отпущены для строительства склада стройматериалы на сумму 360 тыс.руб, включая НДС.
Заработная плата рабочих, участвующих в строительстве, составила за квартал 200 тыс.руб, отчисления на соц.страхование — 60 тыс.руб.
1. Расчет сумм НДС
Рассчитайте НДС начисленный, восстановленный и к вычету на основе исходных данных.
2. Заполнение декларации по НДС (Раздел 3)
Заполните форму декларации по НДС, вводя цифры в отдельные ячейки. Используйте данные из задания 1.
Испытайте новый инструмент в деле на курсе повышения квалификации «Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность».
Вы научитесь составлять отчетность по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество организаций, НДФЛ и страховым взносам. Узнаете, как формировать налоговые базы, работать в 1С и применять новые ФСБУ.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.
