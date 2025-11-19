Отрабатываем заполнение отчетности в 2025 году на онлайн-тренажерах «Клерка»

Составлять отчетность можно только на практике, поэтому мы обновили курс «Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность» и добавили в него онлайн-тренажеры. После прохождения модуля вы будете составлять отчет и автоматически получать обратную связь — определите пробелы в знаниях, чтобы избежать ошибок в работе.

Наш курс повышения квалификации «Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность» на 70% состоит из практики. Раньше в программе было много шаблонов договоров и форм отчетности, а также инструкции, но все это — подсказки. Практическая часть состояла из письменных работ, которые проверяет куратор, но мы придумали, как сделать отработку навыков быстрее и эффективнее и разработали специальные онлайн-тренажеры.

Что такое онлайн-тренажер — как работает и зачем нужен

Онлайн-тренажер — это обучающий инструмент, который позволяет отрабатывать новые навыки прямо на сайте. Вы решаете реальные задачи бухгалтера — формируете проводки, заполняете отчетность для налоговой и СФР. Система мгновенно проверяет ответы, подсвечивает ошибки и показывает правильное решение.

Для обучения доступны два режима:

«Обучение» — можно бесконечно тренироваться и отрабатывать навыки, пока все не станет идеально.

«Экзамен» — дает возможность проверить себя, попасть в таблицу лидеров и увидеть свой прогресс в реальном времени.

Как устроен процесс

После прохождения модуля вы будете получать вводные данные и составлять по ним отчеты, сдавать их и автоматически получать обратную связь.

Расчет НДС и заполнение декларации Определите сумму НДС к уплате и заполните расчетные таблицы. Как работать: вводите суммы НДС, нажимайте «Проверить результат» — увидите, где ошибки. Кнопка «Сбросить» очищает таблицу. За каждое верное поле — 1 балл. Исходные данные В первом месяце квартала предприятие получило аванс в счет поставки продовольственных товаров, облагаемых по ставке 10%, на сумму 110 тыс. руб. Выручка от реализации данной группы товаров составила в отчетном квартале 330 тыс. руб. (включая НДС). Выручка от реализации продукции, облагаемой НДС по ставке 20%, составила за данный квартал 1 500 тыс. руб. (без учета НДС). В третьем месяце квартала получен аванс на сумму 600 тыс. руб. в счет поставки данной группы товаров в первом месяце следующего квартала. Для производственной деятельности приобретено оборудование первоначальной стоимостью 200 тыс. руб. и нематериальный актив первоначальной стоимостью 150,0 тыс. руб. (без учета НДС). В первом месяце квартала оплачен хозяйственный инвентарь на сумму 72 тыс. руб. (включая НДС). Из него поступил на предприятие во втором месяце инвентарь на сумму 48 тыс. руб., включая НДС. В третьем месяце квартала оприходованы производственные материалы первоначальной стоимостью 50 тыс. руб., из них материалы на сумму 40 тыс. руб. (без учета НДС) оплачены поставщикам в следующем квартале. Использованы услуги промышленного характера (аренда, коммунальные услуги) на сумму 70 тыс. руб. (без учета НДС). Данные услуги в отчетном периоде не оплачены. Предприятие строит хозяйственным способом склад для хранения готовой продукции. За отчетный квартал приобретены и отпущены для строительства склада стройматериалы на сумму 360 тыс.руб, включая НДС. Заработная плата рабочих, участвующих в строительстве, составила за квартал 200 тыс.руб, отчисления на соц.страхование — 60 тыс.руб. Расчет НДС 1. Расчет сумм НДС Рассчитайте НДС начисленный, восстановленный и к вычету на основе исходных данных. Декларация НДС 2. Заполнение декларации по НДС (Раздел 3) Заполните форму декларации по НДС, вводя цифры в отдельные ячейки. Используйте данные из задания 1. Проверить всё Сбросить всё Задание 1: 0 • Задание 2: 0

Испытайте новый инструмент в деле на курсе повышения квалификации «Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность».

Вы научитесь составлять отчетность по налогу на прибыль, НДС, налогу на имущество организаций, НДФЛ и страховым взносам. Узнаете, как формировать налоговые базы, работать в 1С и применять новые ФСБУ.

Цена курса со скидкой 72 %: 7 900 ₽ вместо 28 600 ₽. Осталось 3 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.