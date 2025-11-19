СФР: как пенсионерам получить электронное пенсионное удостоверение

На портале Госуслуги в октябре 2025 года у пенсионеров автоматически появился QR-код с электронным пенсионным удостоверением.

С октября 2025 года пенсионеры смогут пользоваться электронным удостоверением. Документ получают автоматически, он появился в личном кабинете на портале Госуслуги.

«Для получения цифрового удостоверения пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений. У граждан, которые уже являются пенсионерами, QR-код автоматически появился в их личном кабинете на Госуслугах», — сказали в Социальном фонде.

Если человек только получает статус пенсионера, его QR-код сформируется через 10 дней после назначения выплат.

Для тех, кто не хочет пользоваться электронным удостоверением, есть возможность получить пластиковое в клиентской службе СФР или МФЦ.

Важно, что уже выданные пластиковые пенсионные удостоверения менять не нужно, они будут действительны.

Цифровые удостоверения позволяют быстро подтвердить право на получение льгот.