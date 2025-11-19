ЦОК ОК АУСН 17.11 Мобильная
Пенсии

СФР: как пенсионерам получить электронное пенсионное удостоверение

На портале Госуслуги в октябре 2025 года у пенсионеров автоматически появился QR-код с электронным пенсионным удостоверением.

С октября 2025 года пенсионеры смогут пользоваться электронным удостоверением. Документ получают автоматически, он появился в личном кабинете на портале Госуслуги.

«Для получения цифрового удостоверения пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений. У граждан, которые уже являются пенсионерами, QR-код автоматически появился в их личном кабинете на Госуслугах», — сказали в Социальном фонде.

Если человек только получает статус пенсионера, его QR-код сформируется через 10 дней после назначения выплат.

Для тех, кто не хочет пользоваться электронным удостоверением, есть возможность получить пластиковое в клиентской службе СФР или МФЦ.

Важно, что уже выданные пластиковые пенсионные удостоверения менять не нужно, они будут действительны.

Цифровые удостоверения позволяют быстро подтвердить право на получение льгот.

Защита персональных данных

Регистрация в Роскомнадзоре 2025: инструкция

С 30 мая 2025 года вступает в силу штраф для всех организаций за отсутствие регистрации в Роскомнадзоре в размере 300 000 рублей и еще 8 новых пунктов в статье 13.11 КоАП РФ о нарушениях в области персональных данных.

