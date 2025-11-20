🔴 Вебинар: НДС — 4 квартал 2025 и изменения ставки 2026 →
💎 Установили штрафы за повторное нарушение правил учета драгметаллов и камней

Штрафы для бизнеса составят 100-120 тыс. рублей.

19 ноября 2025 года Госдума приняла правительственный закон о введении административной ответственности за повторные правонарушения в сфере учета драгоценных металлов, камней и продукции из них.

Изменения вносят в ст. 15.47 КоАП.

Будет предусмотрен штраф за повторное нарушение правил учета драгоценных металлов, камней и продукции из них:

  • от 50 до 70 тыс. рублей – для должностных лиц;

  • от 60 до 100 тыс.– для ИП;

  • от 100 до 120 тыс. рублей – для юрлиц.

Также внесут изменения в ст. 15.43 КоАП. За ведение деятельности, связанной с драгметаллами и камнями, без постановки на учет будет штраф, если нарушение было совершено повторно:

  •  от 120 до 160 тыс. рублей – для ИП;

  •  от 160 до 180 тыс. — для юрлиц.

Так собираются дифференцировать административную ответственность путем сохранения мер ответственности за впервые совершенное деяние и установление повышенных мер наказания за повторное нарушение, говорится в пояснительной записке.

Ольга Ульянова
