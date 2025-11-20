У Центробанка будет доступ к единому регистру информации о населении

Чтобы банки могли быстро получать актуальную информацию о клиентах в Центральном каталоге кредитных историй, ЦБ дадут доступ к единой системе сведений о населении.

19 ноября 2025 года депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли правительственный закон, по которому Центробанк получит доступ к единому федеральному регистру сведений о населении (ЕФРСН).

Это нужно для того, чтобы проводить идентификацию лиц в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ).

Изменения позволят банкам быстро получать достоверные сведения о кредитных историях, поэтому ожидается, что станет меньше проблем с получением займов из-за неполной или устаревшей информации о заемщике.

Закон вступит в силу через 180 дней с официальной публикации.