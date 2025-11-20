🔴 Вебинар: НДС — 4 квартал 2025 и изменения ставки 2026 →
Банки

У Центробанка будет доступ к единому регистру информации о населении

Чтобы банки могли быстро получать актуальную информацию о клиентах в Центральном каталоге кредитных историй, ЦБ дадут доступ к единой системе сведений о населении.

19 ноября 2025 года депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли правительственный закон, по которому Центробанк получит доступ к единому федеральному регистру сведений о населении (ЕФРСН).

Это нужно для того, чтобы проводить идентификацию лиц в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ).

Изменения позволят банкам быстро получать достоверные сведения о кредитных историях, поэтому ожидается, что станет меньше проблем с получением займов из-за неполной или устаревшей информации о заемщике.

Закон вступит в силу через 180 дней с официальной публикации.

Автор

Клеверенс
Автоматизация учета

Учет 15 от Клеверенс — как мобильное приложение меняет управление имуществом

Для бухгалтеров, главных бухгалтеров и финансовых директоров учёт основных средств и материалов — не просто обязательная процедура, а важнейший инструмент контроля активов компании.

Учет 15 от Клеверенс — как мобильное приложение меняет управление имуществом

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет