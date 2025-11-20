🔴 Вебинар: НДС — 4 квартал 2025 и изменения ставки 2026 →
Кадры

Рабочим профессиям будут бесплатно обучать тех, кто не сдал ГИА

Если девятиклассники не сдали государственную итоговую аттестацию, они смогут получить рабочую профессию.

19 ноября 2025 года Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который позволит школьникам получить рабочую профессию, если они не смогли сдать ГИА после 9 класса.

Те, кто по результатам государственной итоговой аттестации получили неудовлетворительные результаты или не прошли ГИА в срок, смогут бесплатно пройти профессиональное обучение по программам профподготовки по профессиям рабочего.

Список таких профессий и организаций, где можно их получить, определят местные власти. Также у регионов будет право предоставить господдержку такого обучения.

Если закон примут окончательно, он вступит в силу с 1 января 2026 года.

Автор

Ольга Ульянова
Налоговые изменения 2026

Список новых расходов на УСН. Как с 2026 года легально снизить налог до 5-10% благодаря изменениям законодательства

Отличная новость для упрощенцев «доходы минус расходы». С 2026 г. можно снизить свою общую налоговую нагрузку до 5 -10% — (в зависимости от специфики бизнеса). Кто-то даже сумеет «отбить» необходимость платить НДС из-за превышения лимита.

Список новых расходов на УСН. Как с 2026 года легально снизить налог до 5-10% благодаря изменениям законодательства

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет