Рабочим профессиям будут бесплатно обучать тех, кто не сдал ГИА

Если девятиклассники не сдали государственную итоговую аттестацию, они смогут получить рабочую профессию.

19 ноября 2025 года Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который позволит школьникам получить рабочую профессию, если они не смогли сдать ГИА после 9 класса.

Те, кто по результатам государственной итоговой аттестации получили неудовлетворительные результаты или не прошли ГИА в срок, смогут бесплатно пройти профессиональное обучение по программам профподготовки по профессиям рабочего.

Список таких профессий и организаций, где можно их получить, определят местные власти. Также у регионов будет право предоставить господдержку такого обучения.

Если закон примут окончательно, он вступит в силу с 1 января 2026 года.