Премиум по 9 900 в ДБ 20.11 Моб
🔴 Вебинар: НДС — 4 квартал 2025 и изменения ставки 2026 →
Лицензирование

Лицензии на торговлю табаком будут стоить 800 тысяч рублей

Предприниматели будут должны получить лицензию, чтобы закупать, хранить и поставлять табачную продукцию. Госпошлина будет стоить 800 тысяч рублей.

19 ноября 2025 года Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, по которому за выдачу лицензий на розничную торговлю табачными изделиями будут взимать госпошлину.

Чтобы получить право закупать, хранить и поставлять табачную продукцию и никотиновое сырье, нужно получить лицензию и уплатить госпошлину в размере 800 тыс. рублей. Столько же придется выложить, чтобы продлить ее действие на срок, превышающий пять лет со дня принятия решения о ее выдаче.

Продление лицензии на меньший срок будет стоить 3,5 тыс. рублей.

В 20 тыс. рублей обойдется лицензия на розничную и развозную торговлю табачной продукцией. Важно, что такую лицензию нужно получать отдельно на каждую точку продаж. Срок ее действия — 1 год.

Выдачу лицензий планируется начать 1 марта 2026 года. С 1 сентября 2026 года будет нельзя осуществлять торговлю без лицензии, тогда же планируют установить переходный период сроком на 1 год, чтобы помочь бизнесу адаптироваться к изменениям.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года, но не раньше, чем через месяц с момента официального опубликования.

☀️ Большая конференция по налоговой реформе-2026 и бухучету в Краснодаре!

Краснодар — это родина «Клерка»! 2,5 года назад первую свою конференцию мы провели именно здесь.

И вот спустя 2 года мы вернулись. Да не просто вернулись, а с лучшими спикерами страны! Это, без преувеличения, уникальное мероприятие — можно вживую послушать лучших российских экспертов по налогам и учету, задать им любые вопросы, получить инструкции по работе в новых условиях. 

Волнующие всех темы — мы собрали программу, чтобы максимально охватить все важные для бухгалтеров темы.

Мероприятие пройдет 17 декабря 2025 года в Краснодаре — ул. Красная, 120, отель Marriott. Регистрация уже началась. 

Скорее выбирайте лучшие места — онлайн-трансляции не будет! Купить билет.

Автор

Господдержка.рф
Ведение бизнеса

Кто и как может монетизировать API господдержки для бизнеса: новый источник дохода и способ удержать клиентов

Господдержка — мощный ресурс, о котором знают не все. Программ много, условия разные, и бизнес часто упускает выгоду. Теперь эту задачу можно автоматизировать. Платформа господдержка.рф помогает компаниям находить льготы, а банки, бухгалтерские фирмы и IT-платформы могут встроить API сервис в свои продукты, удерживать клиентов и зарабатывать больше.

Кто и как может монетизировать API господдержки для бизнеса: новый источник дохода и способ удержать клиентов
1

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет