Лицензии на торговлю табаком будут стоить 800 тысяч рублей
19 ноября 2025 года Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, по которому за выдачу лицензий на розничную торговлю табачными изделиями будут взимать госпошлину.
Чтобы получить право закупать, хранить и поставлять табачную продукцию и никотиновое сырье, нужно получить лицензию и уплатить госпошлину в размере 800 тыс. рублей. Столько же придется выложить, чтобы продлить ее действие на срок, превышающий пять лет со дня принятия решения о ее выдаче.
Продление лицензии на меньший срок будет стоить 3,5 тыс. рублей.
В 20 тыс. рублей обойдется лицензия на розничную и развозную торговлю табачной продукцией. Важно, что такую лицензию нужно получать отдельно на каждую точку продаж. Срок ее действия — 1 год.
Выдачу лицензий планируется начать 1 марта 2026 года. С 1 сентября 2026 года будет нельзя осуществлять торговлю без лицензии, тогда же планируют установить переходный период сроком на 1 год, чтобы помочь бизнесу адаптироваться к изменениям.
Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года, но не раньше, чем через месяц с момента официального опубликования.
