Пенсионный возраст повышаться не будет

Пенсионный возраст в России повышаться не будет — об этом публично заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, подчеркнув, что обсуждаемая в СМИ «реформа» возникла из вырванных из контекста фраз.

Во время пленарного заседания Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 19 ноября 2025 года председатель нижней палаты парламента Вячеслав Викторович Володин заявил, что в России не планируется повышение возраста выхода на пенсию.

«Никто возраст выхода на пенсию не собирается повышать. Более того, это разговор больше о … выгодах того, что ты продолжаешь работать. Но взяли, перефразировали — как у нас [бывает], вот сейчас я говорю, вырвут что-то из контекста, а потом объясняйся», — пояснил Володин.

Володин отметил, что тема повышения возраста «не стоит на повестке» и что обсуждения в медиа стали следствием неверной трактовки его высказываний. Он подчеркнул, что речь шла только о выгодах для добровольно продолжающих трудиться — например, о более высокой пенсии за дополнительные годы работы.

Ранее отдельные СМИ публиковали материалы о якобы готовящемся повышении пенсионного возраста, однако в Госдуме эту информацию опровергли.