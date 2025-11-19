Пенсионный возраст повышаться не будет
Во время пленарного заседания Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 19 ноября 2025 года председатель нижней палаты парламента Вячеслав Викторович Володин заявил, что в России не планируется повышение возраста выхода на пенсию.
«Никто возраст выхода на пенсию не собирается повышать. Более того, это разговор больше о … выгодах того, что ты продолжаешь работать. Но взяли, перефразировали — как у нас [бывает], вот сейчас я говорю, вырвут что-то из контекста, а потом объясняйся», — пояснил Володин.
Володин отметил, что тема повышения возраста «не стоит на повестке» и что обсуждения в медиа стали следствием неверной трактовки его высказываний. Он подчеркнул, что речь шла только о выгодах для добровольно продолжающих трудиться — например, о более высокой пенсии за дополнительные годы работы.
Ранее отдельные СМИ публиковали материалы о якобы готовящемся повышении пенсионного возраста, однако в Госдуме эту информацию опровергли.
