49% предпринимателей продолжит работать несмотря на налоговые изменения с 2026 года

Оценки реформы со стороны бизнеса меняются по мере того, как предприниматели лучше знакомятся с ее положениями.

49% готовы продолжать работать в новых условиях, 15% серьезно думают закрыться, а 30% подождут с оценкой до появления результатов за первый квартал 2026 года. Об этом сказано в исследовании сервиса «Онлайн-бухгалтерия» от Точка Банк. Результаты есть в распоряжении «Клерка».

О налоговой реформе 2026 года знают 32% предпринимателей, 52% слышали об изменениях, но не вдавались в детали, а 12% узнали о том, что все изменится, только во время опроса.

Среди тех, кто знает про изменения, только 24% считают, что они не коснутся их. Остальные не могут точно определить, как реформа скажется на их работе. Чем больше у предпринимателя информации, тем реже он выбирает неопределенный ответ и чаще дает конкретную оценку.

«Сильнее всего реформу почувствуют отрасли с низкой маржинальностью и высокой долей малого бизнеса — в первую очередь грузоперевозки и розничная торговля. Для этих сегментов изменение правил по патенту может означать рост административной нагрузки: более сложный учет, больше требований к документообороту и выбор между работой с НДС или сменой СНО [системы налогообложения] до конца года», — сказал лидер сервиса «Онлайн-бухгалтерия» Даниил Смирнов.

Большинство представителей бизнеса сейчас находится в состоянии ожидания и поиска конкретики. 48% считает, что изменения окажут негативное влияние, 29% надеются на нейтральный эффект, а 15% ждут улучшений.

Больше всего опасения вызывает повышение НДС до 22%, снижение порога для УСН, а также пошлина на маркировку товаров.

