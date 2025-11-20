🎮 Учимся вести учет на онлайн-тренажерах курса «Девять новых ФСБУ 2025-2026»

Мы сделали наш курс «Девять новых ФСБУ 2025-2026» еще полезнее для бухгалтеров! Теперь в программе не просто девять самых важных и нужных каждому бухгалтеру стандарта, но и возможность изучать работу с ними на практике. Учиться применять их вы будете на уроках, а отрабатывать навыки на новых онлайн-тренажерах.

Федеральные стандарты бухгалтерского учета — это основа работы бухгалтера и причина системных ошибок. Чтобы вы не нервничали при составлении отчетности и хорошо ориентировались в работе даже с самыми сложными стандартами, мы усовершенствовали наш курс повышения квалификации «Девять новых ФСБУ 2025-2026» и добавили туда новые интерактивные задания.

Эти уникальные онлайн-тренажеры имитируют реальные рабочие ситуации. Вы будете решать задачи, которые вызывают наибольшие трудности бухгалтеров, чтобы отточить навыки и подготовиться к применению новых ФСБУ на практике.

Что такое онлайн-тренажер — как работает и зачем нужен

Онлайн-тренажер — это обучающий инструмент, который позволяет отрабатывать новые навыки прямо на сайте. Вы решаете реальные задачи бухгалтера — формируете проводки, заполняете отчетность для налоговой и СФР. Система мгновенно проверяет ответы, подсвечивает ошибки и показывает правильное решение.

Для обучения доступны два режима:

«Обучение» — можно бесконечно тренироваться и отрабатывать навыки, пока все не станет идеально.

«Экзамен» — дает возможность проверить себя, попасть в таблицу лидеров и увидеть свой прогресс в реальном времени.

🏭 Модернизация оборудования: учет ОС и амортизации Комплексная задача — Письменная работа Рассчитайте остаточную стоимость оборудования, определите параметры после модернизации, рассчитайте амортизацию и составьте бухгалтерские проводки. За каждое верное поле — 1 балл. Задание 15.01.202Х — принято решение о модернизации оборудования. 01.02.202Х — заключён договор с подрядчиком на сумму 590 000 руб. (в т.ч. НДС 20% = 98 333,33 руб.). 01.02.202Х — уплачен аванс 50% от стоимости без НДС → 245 833,33 руб. 01.04.202Х — подписан акт, работы завершены. Окончательная стоимость — 590 000 руб. (в т.ч. НДС). НДС принят к вычету в полном объеме. Оборудование: Первоначальная стоимость — 1 200 000 руб.

СПИ — 5 лет , линейная амортизация

, линейная амортизация Введено в эксплуатацию 01.03.202Х–2 → на 01.02.202Х отработано 25 месяцев

→ на 01.02.202Х отработано После модернизации СПИ увеличен на 1 год В соответствии с учетной политикой организация начинает начислять амортизацию с месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. Задание 1 Расчет амортизации до модернизации Линейная амортизация: стоимость делится на СПИ в месяцах Задание 2 Стоимость после модернизации Новая стоимость ОС = Остаточная стоимость + Стоимость модернизации (без НДС) Задание 3 Новый СПИ и амортизация Новый СПИ = (Исходный СПИ − отработано месяцев) + увеличение СПИ Задание 4 Балансовая стоимость на конец года Амортизация начинается с мая 202Х (месяц, следующий за вводом в эксплуатацию после модернизации) Задание 5 Бухгалтерские проводки Используйте счета: 01 (Основные средства), 02 (Амортизация ОС), 08 (Вложения во внеоборотные активы), 19 (НДС к вычету), 20/26/44 (Затраты), 51 (Расчетный счет), 60 (Расчеты с поставщиками), 68 (Расчеты по налогам) Результаты Баллы: 0 Проверить результат Сбросить

Как устроен процесс

После прохождения модуля вы будете получать вводные данные и составлять по ним отчеты, сдавать их и автоматически получать обратную связь.

Испытайте новый инструмент в деле на курсе повышения квалификации «Девять новых ФСБУ 2025-2026».

Вы научитесь вести бухгалтерский учет и отчетность в соответствии с требованиями ФСБУ и новыми правилами 2025 года, корректно отражать операции и формировать достоверную финансовую информацию. Сможете избежать типичных ошибок при переходе на новые стандарты, в том числе при признании доходов, учете аренды, запасов и обязательств.

Цена курса со скидкой 66 %: 8 900 ₽ вместо 25 900 ₽. Осталось 3 места по этой цене.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 160 ак. часов.