🎮 Учимся вести учет на онлайн-тренажерах курса «Девять новых ФСБУ 2025-2026»
Федеральные стандарты бухгалтерского учета — это основа работы бухгалтера и причина системных ошибок. Чтобы вы не нервничали при составлении отчетности и хорошо ориентировались в работе даже с самыми сложными стандартами, мы усовершенствовали наш курс повышения квалификации «Девять новых ФСБУ 2025-2026» и добавили туда новые интерактивные задания.
Эти уникальные онлайн-тренажеры имитируют реальные рабочие ситуации. Вы будете решать задачи, которые вызывают наибольшие трудности бухгалтеров, чтобы отточить навыки и подготовиться к применению новых ФСБУ на практике.
Что такое онлайн-тренажер — как работает и зачем нужен
Онлайн-тренажер — это обучающий инструмент, который позволяет отрабатывать новые навыки прямо на сайте. Вы решаете реальные задачи бухгалтера — формируете проводки, заполняете отчетность для налоговой и СФР. Система мгновенно проверяет ответы, подсвечивает ошибки и показывает правильное решение.
Для обучения доступны два режима:
«Обучение» — можно бесконечно тренироваться и отрабатывать навыки, пока все не станет идеально.
«Экзамен» — дает возможность проверить себя, попасть в таблицу лидеров и увидеть свой прогресс в реальном времени.
Задание
15.01.202Х — принято решение о модернизации оборудования.
01.02.202Х — заключён договор с подрядчиком на сумму 590 000 руб. (в т.ч. НДС 20% = 98 333,33 руб.).
01.02.202Х — уплачен аванс 50% от стоимости без НДС → 245 833,33 руб.
01.04.202Х — подписан акт, работы завершены. Окончательная стоимость — 590 000 руб. (в т.ч. НДС).
НДС принят к вычету в полном объеме.
Оборудование:
- Первоначальная стоимость — 1 200 000 руб.
- СПИ — 5 лет, линейная амортизация
- Введено в эксплуатацию 01.03.202Х–2 → на 01.02.202Х отработано 25 месяцев
- После модернизации СПИ увеличен на 1 год
В соответствии с учетной политикой организация начинает начислять амортизацию с месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.
Расчет амортизации до модернизации
Линейная амортизация: стоимость делится на СПИ в месяцах
Стоимость после модернизации
Новая стоимость ОС = Остаточная стоимость + Стоимость модернизации (без НДС)
Новый СПИ и амортизация
Новый СПИ = (Исходный СПИ − отработано месяцев) + увеличение СПИ
Балансовая стоимость на конец года
Амортизация начинается с мая 202Х (месяц, следующий за вводом в эксплуатацию после модернизации)
Бухгалтерские проводки
Используйте счета: 01 (Основные средства), 02 (Амортизация ОС), 08 (Вложения во внеоборотные активы), 19 (НДС к вычету), 20/26/44 (Затраты), 51 (Расчетный счет), 60 (Расчеты с поставщиками), 68 (Расчеты по налогам)
Результаты
Как устроен процесс
После прохождения модуля вы будете получать вводные данные и составлять по ним отчеты, сдавать их и автоматически получать обратную связь.
Испытайте новый инструмент в деле на курсе повышения квалификации «Девять новых ФСБУ 2025-2026».
Вы научитесь вести бухгалтерский учет и отчетность в соответствии с требованиями ФСБУ и новыми правилами 2025 года, корректно отражать операции и формировать достоверную финансовую информацию. Сможете избежать типичных ошибок при переходе на новые стандарты, в том числе при признании доходов, учете аренды, запасов и обязательств.
Цена курса со скидкой 66 %: 8 900 ₽ вместо 25 900 ₽. Осталось 3 места по этой цене.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 160 ак. часов.
