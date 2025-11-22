Как иностранцу получить в РФ статус ИП: условия и перечень документов 2025

Иностранным гражданам доступна возможность регистрации в качестве индивидуального предпринимателя на территории России.

Иностранцы имеют право вести предпринимательскую деятельность на территории РФ. Но нужно соблюсти ряд условий.

УФНС обращает внимание, что регистрация в качестве ИП иностранного гражданина невозможна без разрешения на временное пребывание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ).

Постановка на налоговый учет иностранца в качестве предпринимателя происходит по адресу места жительства — то есть по временной или постоянной прописке.

Для получения статуса ИП иностранцу необходимо предоставить в регистрирующий налоговый орган документы, установленные п. 1 ст. 22.1 Федерального закона № 129-ФЗ. В том числе:

Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя — по форме № Р21001.

Копию документа, удостоверяющего личность.

Копию документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в РФ.

Документ об уплате госпошлины в размере 800 рублей (в случае подачи документов непосредственно в регистрирующий орган на бумажном носителе).

Все документы должны быть переведены на русский язык, а перевод должен быть нотариально удостоверен.

Подача документов возможна одним из способов:

при личном посещении регистрирующего органа;

через нотариуса (госпошлины нет, но потребуется оплата услуг нотариуса );

через МФЦ (госпошлины нет);

отправить в электронном виде на сайте ФНС при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи (госпошлины нет).

Госрегистрация филица в качестве ИП занимает 3 рабочих дня со дня представления документов в налоговый орган, а ее результаты будут направлены способом, отмеченным заявителем.

Налоговики также предупредили, что регистрирующий орган исключает предпринимателя из ЕГРИП, если будет аннулирован или закончится срок действия документа, на основании которого ему было дано право проживать на территории России.