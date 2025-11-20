Мигрантам будет сложнее получить медицинский полис

Чтобы оформить полис для получения бесплатной медицинской помощи, мигрантам будет нужно отработать в России минимум пять лет.

20 ноября 2025 года Госдума в окончательном чтении приняла правительственный закон об ужесточении условий для получения медицинского полиса мигрантами.

Чтобы воспользоваться бесплатной медицинской помощью в России, иностранцы должны отработать минимум пять лет в РФ.

«Те, кто приезжает в нашу страну на работу и хочет пользоваться социальными гарантиями высокого стандарта, должны честным и законным трудом подтвердить свое право на это», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Исключение сделают для экстренных случаев, когда мигранты поступают в больницу по скорой.

Законопроект вступит в силу с момента официальной публикации.