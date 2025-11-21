💲 Центробанк снизил курс евро почти на 1 рубль
Банк России на 21 ноября 2025 года установил курс доллара США в 80,7 рубля, евро стоит 92,6.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 21 ноября 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
80,7321 рубля
Евро
92,6047 рубля
Юань
11,2795 рубля
По данным на 20 ноября 2025 года, курс доллара был 80,9448 рубля, евро — 93,7804, а юаня — 11,3434.
Если произойдет нормализация геополитической ситуации, это может стать предпосылкой для усиления оттока капитала из страны, что приведет к ослаблению рубля. Так считает глава Ассоциации российских специалистов финансового рынка ACI Russia Евгений Егоров.
