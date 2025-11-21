💲 Центробанк снизил курс евро почти на 1 рубль

Банк России на 21 ноября 2025 года установил курс доллара США в 80,7 рубля, евро стоит 92,6.

На 21 ноября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 80,7 рубля, курс евро — 92,6.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 21 ноября 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 80,7321 рубля Евро 92,6047 рубля Юань 11,2795 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 20 ноября 2025 года. Источник: ЦБ.

По данным на 20 ноября 2025 года, курс доллара был 80,9448 рубля, евро — 93,7804, а юаня — 11,3434.

Если произойдет нормализация геополитической ситуации, это может стать предпосылкой для усиления оттока капитала из страны, что приведет к ослаблению рубля. Так считает глава Ассоциации российских специалистов финансового рынка ACI Russia Евгений Егоров.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.