Депутат рассказал, у кого в 2026 году останутся льготные тарифы страховых взносов

Пониженные тарифы оставят для ИТ-компаний и предприятий из приоритетных отраслей.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Чижов рассказал, что льготные тарифы страховых взносов оставили для IT-компаний и бизнеса из отраслей, перечень которых будет утверждать Правительство.

Законом, который 20 ноября 2025 приняла Госдума, установлено, кто имеет право на пониженные ставки по взносам.

«В законе мы четко обозначили приоритеты государства: поддержка должна быть адресной и стабильной. Поэтому льготы для тех, кто обеспечивает технологическое развитие и социальную стабильность страны, фиксируются на уровне федерального законодательства на 10 лет», — указал Чижов.

Он назвал льготные категории:

обрабатывающая промышленность. Для компаний этой сферы вводится ставка 7,6% с выплат, превышающих 1,5 МРОТ;

радиоэлектроника — 0%. Для предприятий этой сферы с 2026 года вводится нулевой тариф страховых взносов;

IT-сектор. Льготы сохраняются: 15% в рамках единой предельной базы и 7,6% — сверх нее.

МСП в социально значимых сферах (наука, образование, здравоохранение, туризм, социальные услуги) – сохраняется базовая льготная ставка 15%.

Ключевое условие получения льгот — соответствие основного ОКВЭД реальности и отсутствие «спящего» режима, подчеркнул парламентарий.