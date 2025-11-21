«Каждый из нас – большой профессионал своего дела, компетентный специалист и, прежде всего, неравнодушный человек» — так поздравляют с Днем работника налоговых органов
Руководитель УФНС по Краснодарскому краю Алексей Семенов поздравил коллег с Днем работника налоговых органов и 35-летним юбилеем ФНС России.
«Каждый из нас – большой профессионал своего дела, компетентный специалист и, прежде всего, неравнодушный человек», — сказал Семенов.
Он добавил, что за десятилетия работы налоговики Кубани «с честью пополняли бюджеты, успешно справлялись со всеми задачами». От эффективности труда сотрудников ФНС во многом зависит, каким будет завтрашний день и сможет ли государство выполнять свои социальные обязательства. А также пожелал специалистам ФНС крепкого здоровья и удачи в делах.
