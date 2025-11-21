В России создадут реестр резидентов международной территории опережающего развития

Статус резидента и нахождение в реестре позволит бизнесу получать господдержку.

Правительство утвердило постановление от 20 ноября 2025 года № 1838 с правилами ведения реестра резидентов международных территорий опережающего развития, которые начнут создавать с 2026 года.

Реестр создадут в электронном виде. Отвечать за ведение ресурса будет управляющая компания МТОР. Там будет такая информация:

сведения о резиденте;

вид экономической деятельности резидента;

соглашение о ведении деятельности на МТОР. «Статус резидента и нахождение в реестре позволит организациям получать меры господдержки», — сообщает кабмин.

Планируется, что создание международных ТОР станет новым инструментом для привлечения крупных иностранных инвестиций на Дальний Восток с обеспечением гарантий и преференций для резидентов.

В МТОР для реализации совместно с иностранными партнерами будут проекты по производству продукции с высокой добавленной стоимостью. Объем капиталовложений в инвестпроект должен составлять не менее 500 млн рублей.

Для резидентов предусмотрены такие льготы: