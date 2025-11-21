Григоренко: за 35 лет ФНС стала безусловным технологическим лидером. Не «контролер», а комплекс удобных сервисов

Вице-премьер – глава аппарата Правительства Дмитрий Григоренко уверен, что ФНС стала безусловным технологическим лидером.

Об этом он сказал на заседании праздничной коллегии ФНС России в честь 35-летия налоговых органов.

«Сегодня ФНС России представляет собой не “контролера”, а комплекс современных, удобных и клиентоориентированных сервисов», — заявил зампред кабмина.

По его словам, работа службы в части цифровизации является общепризнанным эталоном качества и эффективности для всей системы государственного управления.

Ранее мы приводили заявление Егорова про АУСН — что такой технологии не было использовано никогда ни одной налоговой службой мира.