Егоров про АУСН: такой технологии не было использовано никогда ни одной налоговой службой мира

Сервисы ФНС живут не только внутри налоговой системы, они становятся частью государственной инфраструктуры. С их помощью быстрее оказывают госуслуги.

Глава ФНС Даниил Егоров заявил, что в России создают уникальные налоговые продукты. Например, специальный режим АУСН.

«Такой технологии не было использовано никогда. Ни одна налоговая служба мира еще не добралась до систем, которые позволяют одновременно обсчитывать движение по счетам в различных банках и кассы, и делать расчеты по видам платежей, по видам чеков, чтобы сформировать налоговые обязательства», — сказал Егоров.

АУСН — специальный налоговый режим, при котором отчетность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются автоматически. С 1 января 2025 года налогоплательщики, применяющие УСН или НПД, могут перейти на АвтоУСН с 1 числа любого месяца года.

Также он добавил, что проекты ФНС уже перестают быть только тем, что связано с налогами. Все сервисы становятся частью инфраструктуры, выводя государственное управление на новый уровень.

Вершиной развития реестров Егоров считает Единый реестр населения, с помощью которого государство может быстро и качественно оказывать услуги. Уже в 2026 году россияне смогут проверить информацию о себе в ЕРН.

