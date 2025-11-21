Егоров про АУСН: такой технологии не было использовано никогда ни одной налоговой службой мира
Глава ФНС Даниил Егоров заявил, что в России создают уникальные налоговые продукты. Например, специальный режим АУСН.
«Такой технологии не было использовано никогда. Ни одна налоговая служба мира еще не добралась до систем, которые позволяют одновременно обсчитывать движение по счетам в различных банках и кассы, и делать расчеты по видам платежей, по видам чеков, чтобы сформировать налоговые обязательства», — сказал Егоров.
АУСН — специальный налоговый режим, при котором отчетность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются автоматически. С 1 января 2025 года налогоплательщики, применяющие УСН или НПД, могут перейти на АвтоУСН с 1 числа любого месяца года.
Также он добавил, что проекты ФНС уже перестают быть только тем, что связано с налогами. Все сервисы становятся частью инфраструктуры, выводя государственное управление на новый уровень.
Вершиной развития реестров Егоров считает Единый реестр населения, с помощью которого государство может быстро и качественно оказывать услуги. Уже в 2026 году россияне смогут проверить информацию о себе в ЕРН.
Хорошо бы внедрить автоматизированную запись АТЗ на прием к нужному врачу. В нашем городе нет возможности попасть на бесплатное лечение к детскому зубному врачу. Запись только на через две недели, и то если ночью в 00.00.01 умудришься записаться и выхватить тот самый заветный талончик. В платную детскую зубную клинику очередь неделя, а в отдельные клиники месяц.
😂ни одна налоговая ни одной страны не может себе даже представить, чтобы налоги за налогоплата рассчитывала разработанная гос-м под рук-ом фнс программка) не могут представить, потому что темные они, одним словом, не прогрессивные) это же надо -все загружается в пограммку и ни одного клика не надо делать - прсто плати, доверяй и спи спокойно! мячта....