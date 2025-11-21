ЦОК ОК МП 20.11 Мобильная
Майнинг

Для майнеров могут ввести налоговую амнистию

Сенатор Шейкин предложил способы вывода майнеров из серой зоны.

Для вывода майнеров из серой налоговой зоны предлагается ввести специальный налоговый режим, добровольную налоговую амнистию и долгосрочные договоры энергоснабжения.

Такое предложение зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин направил в Минфин.

Сейчас значительная часть майнингового рынка работает в серой зоне. Цифровые активы декларируются частично и продаются на зарубежных площадках.

«В результате бюджет недополучает налоговые поступления, а оборот цифровых активов уходит за пределы юрисдикции РФ. <…> Данная проблема носит системный характер и имеет существенную макроэкономическую и регуляторную значимость: подрывается фискальная база, формируется "серый" сегмент рынка, растут риски отмывания доходов, нарушается добросовестная конкуренция», — говорится в обращении.

Поэтому предлагается принять меры, направленные на вывод майнинга в легальное поле. Для майнеров хотят создать саморегулируемые организации (СРО) с обязательной регистрацией, стандартами раскрытия данных о мощности и объемах добычи, внутренним контролем и дисциплинарными мерами.

Также предлагается рассмотреть введение спецрежима для майнинга — единый режим или пониженные ставки на переходный период 2-3 года.

Добровольная налоговая амнистия для легализации ранее добытых активов, а также льготные тарифы и долгосрочные договоры энергоснабжения для зарегистрированных майнеров тоже могут помочь вывести майнинг из серой зоны, считает Шейкин.

Автор

Консалтинг Онлайн
