Для майнеров могут ввести налоговую амнистию

Для вывода майнеров из серой налоговой зоны предлагается ввести специальный налоговый режим, добровольную налоговую амнистию и долгосрочные договоры энергоснабжения.

Такое предложение зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин направил в Минфин.

Сейчас значительная часть майнингового рынка работает в серой зоне. Цифровые активы декларируются частично и продаются на зарубежных площадках.

«В результате бюджет недополучает налоговые поступления, а оборот цифровых активов уходит за пределы юрисдикции РФ. <…> Данная проблема носит системный характер и имеет существенную макроэкономическую и регуляторную значимость: подрывается фискальная база, формируется "серый" сегмент рынка, растут риски отмывания доходов, нарушается добросовестная конкуренция», — говорится в обращении.

Поэтому предлагается принять меры, направленные на вывод майнинга в легальное поле. Для майнеров хотят создать саморегулируемые организации (СРО) с обязательной регистрацией, стандартами раскрытия данных о мощности и объемах добычи, внутренним контролем и дисциплинарными мерами.

Также предлагается рассмотреть введение спецрежима для майнинга — единый режим или пониженные ставки на переходный период 2-3 года.

Добровольная налоговая амнистия для легализации ранее добытых активов, а также льготные тарифы и долгосрочные договоры энергоснабжения для зарегистрированных майнеров тоже могут помочь вывести майнинг из серой зоны, считает Шейкин.