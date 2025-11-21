С января 2026 года будут новые правила заполнения отчетности в Росстат

Для отчетности в Росстат за январь 2026 года компании должны пользоваться новыми указаниями по заполнению документов.

Росстат опубликовал приказ от 07.11.2025 № 618. В документе есть новые указания по заполнению отчетности о деятельности организаций.

Появились правила заполнения форм № П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации» и № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг».

Отчетность в Росстат по форме № П-1 должны сдавать:

компании, у которых в течение двух лет число сотрудников не больше 15 человек, а годовой доход не превышает 800 млн рублей;

организации с лицензиями на добычу полезных ископаемых (независимо от числа работников и дохода);

компании, которые зарегистрировались или прошли процедуру реорганизации в текущем году (независимо от числа сотрудников и оборота).

По форме № П-5(м) отчитываются все компании, у которых в течение двух лет средняя численность сотрудников не превышает 15 человек, а годовой доход — 800 млн рублей. Исключение у компаний с лицензиями на добычу полезных ископаемых.

Новый приказ Росстата по заполнению нужно применять уже для отчетности за январь 2026.