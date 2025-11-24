Егоров назвал вершину развития реестров, которые ведет ФНС

Глава ФНС Даниил Егоров рассказал, какой электронный сервис налоговиков стал самым масштабным. Это Единый реестр населения, благодаря которому государственные услуги будут оказываться быстро, качественно и без дополнительных издержек.

Уже в 2026 году россияне смогут самостоятельно проверить информацию о себе в ЕРН.

«Нам предстоит и дальше повышать качество услуг, делать налоговую систему еще более удобной и прозрачной, активно внедрять современные отечественные технологии и возможности искусственного интеллекта», — сказал Даниил Егоров.

Единый регистр населения содержит информацию о жителях страны, иностранных гражданах и лицах без гражданства, которые временно или постоянно проживают в России. ФНС выступает оператором этой системы.

В ЕРН не будет информации о налогах, доходах, размерах пенсии, а также о состоянии здоровья человека. Но зато в реестре сохранятся сведения о паспортах, свидетельства о рождении или регистрации брака.