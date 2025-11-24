Новый день — новое секретное слово в Bopdle!

Каждый день мы загадываем новые слова в Bopdle — браузерной игре на проверку эрудиции и словарного запаса. Правила просты: раз в сутки появится новое слово, которое нужно угадать по буквенным подсказкам.

В Bopdle буквы подсвечиваются тремя цветами:

зеленый — буква стоит на правильном месте;

желтый — буква есть в слове, но на другом месте;

серый — такой буквы в слове нет.

Скриншот из игры Bopdle

Наша подсказка к сегодняшнему слову — на скриншоте. Сможете его отгадать?

Bopdle на «Клерке» — отличный способ потренировать внимательность, пополнить словарный запас и весело начать день. Формат идеально подойдет для тех, кто ценит короткие ежедневные задачи и любит соревноваться: в игре есть своя таблица лидеров, а успехи можно обсуждать с коллегами прямо в комментариях.

Присоединяйтесь и покоряйте вершины таблиц лидеров. Новое слово ждет вас уже сегодня — попробуйте угадать его с первой попытки!