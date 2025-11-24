ЦОК КПК ОСНО 24.11 Мобильная
Новый день — новое секретное слово в Bopdle!

Отгадывайте новые секретные слова ежедневно.

Каждый день мы загадываем новые слова в Bopdle — браузерной игре на проверку эрудиции и словарного запаса. Правила просты: раз в сутки появится новое слово, которое нужно угадать по буквенным подсказкам.

В Bopdle буквы подсвечиваются тремя цветами:

  • зеленый — буква стоит на правильном месте;

  • желтый — буква есть в слове, но на другом месте;

  • серый — такой буквы в слове нет.

Скриншот из игры Bopdle

Наша подсказка к сегодняшнему слову — на скриншоте. Сможете его отгадать?

Bopdle на «Клерке» — отличный способ потренировать внимательность, пополнить словарный запас и весело начать день. Формат идеально подойдет для тех, кто ценит короткие ежедневные задачи и любит соревноваться: в игре есть своя таблица лидеров, а успехи можно обсуждать с коллегами прямо в комментариях.

Присоединяйтесь и покоряйте вершины таблиц лидеров. Новое слово ждет вас уже сегодня — попробуйте угадать его с первой попытки!

Защита персональных данных

Обработка персональных данных: новые требования с 01.07.2025 и 01.09.2025

Год 2025 насыщен новыми требованиями по обработке персональных данных. С 30 мая действуют новые штрафы за нарушение правил работы с ПДн. С 1 июля Роскомнадзор запустил автоматическую проверку сайтов на базе ИИ. С 1 сентября 2025 года ожидаются новые требования к Согласию об обработке данных. Рассказываем, к чему готовиться бизнесу и как избежать штрафов. 

