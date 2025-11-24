ФНС запустит эксперимент по налоговому посредничеству с Индией, Китаем и Бразилией
ФНС вместе с коллегами из Индии, Бразилии и Китая проведет эксперимент по обмену информацией о бизнесе.
Фактически, налоговики хотят создать сеть поддержки налогоплательщиков стран БРИКС. Если российская фирма работает в Китае, она сможет обратиться к иностранным коллегам по вопросам налогообложения через ФНС России.
«Мы формируем базу знаний с актуальными материалами по налоговым системам, ведению бизнеса и каналам коммуникации для иностранных плательщиков в странах БРИКС», — сказал глава ФНС Даниил Егоров в интервью «Ведомостям».
Сейчас в страны БРИКС входят: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия и Индонезия. Кроме того, ФНС ведет автоматический обмен налоговой информацией с 75 государствами и территориями.
