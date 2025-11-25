Для повышенной ставки налога на имущество важно не количество объектов, а стоимость каждого

Налог (так называемый на роскошь) по повышенной ставке 2,5% платят с объекта недвижимости с кадастровой стоимостью более 300 млн рублей.

У налогоплательщицы есть квартира в Санкт-Петербурге, она собирается купить еще одну в другом регионе и записать в собственность пополам с мужем. Будет ли в этом случае повышенный налог, как на вторую квартиру, спросила она налоговую.

Налог на имущество физлиц по повышенной ставке 2,5% рассчитывают в отношении объектов недвижимости с кадастровой стоимостью каждого более 300 млн рублей, а не за совокупность объектов недвижимости, ответили налоговики.