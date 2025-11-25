💲 Центробанк продолжает снижать курс доллара. 25 ноября он стоит 78 рублей!
На 25 ноября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 78,9 рублей, курс евро — 90,6.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 21 ноября 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
78,9202 рубля
Евро
91,3672 рубля
Юань
11,0516 рубля
По данным на 24 ноября 2025 года, доллар стоил 79,0246 рубля, евро — 90,5625, юань — 11,0576.
На этой неделе у россиян есть шанс в последний раз до конца 2025 года купить доллары по выгодному курсу, считает финансист «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев. Валюта будет стоить 80-82 рубля, а в декабре 2025 года курс взлетит до 84-85 рублей.
