Курсы валют

💲 Центробанк продолжает снижать курс доллара. 25 ноября он стоит 78 рублей!

Банк России на 25 ноября 2025 года установил курс доллара США 78,9 рублей, евро стоит 91,3.

На 25 ноября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 78,9 рублей, курс евро — 90,6.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 21 ноября 2025 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

78,9202 рубля

Евро

91,3672 рубля

Юань

11,0516 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 25 ноября 2025 года. Источник: ЦБ.

По данным на 24 ноября 2025 года, доллар стоил 79,0246 рубля, евро — 90,5625, юань — 11,0576.

На этой неделе у россиян есть шанс в последний раз до конца 2025 года купить доллары по выгодному курсу, считает финансист «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев. Валюта будет стоить 80-82 рубля, а в декабре 2025 года курс взлетит до 84-85 рублей.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

Защита персональных данных

Обработка персональных данных: новые требования с 01.07.2025 и 01.09.2025

Год 2025 насыщен новыми требованиями по обработке персональных данных. С 30 мая действуют новые штрафы за нарушение правил работы с ПДн. С 1 июля Роскомнадзор запустил автоматическую проверку сайтов на базе ИИ. С 1 сентября 2025 года ожидаются новые требования к Согласию об обработке данных. Рассказываем, к чему готовиться бизнесу и как избежать штрафов. 

