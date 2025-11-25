Число платежей по биометрии за год выросло в девять раз

В 2025 году биометрию чаще всего выбирают в больших городах России.

Центр биометрических технологий рассказал, что число платежей по биометрии за год увеличилось в девять раз.

«Если за первые три квартала 2024 года с помощью этой технологии было оплачено 16,1 миллиона покупок, то за первые три квартала 2025-го число биометрических платежей достигло почти 146 миллионов», — сказал представитель ЦБТ.

Чаще всего этот способ оплаты покупок выбирали жители крупных городов. Более популярна технология в регионах Дальневосточного и Южного федеральных округов, добавили в ЦБТ.

В России уже установлено более 1,3 млн терминалов, которые позволяют оплачивать покупки по биометрии.

А число зарегистрированных в Единой биометрической системе (ЕБС) пользователей достигло 7 млн – рост в четыре раза за год.

Ежедневно в системе регистрируются до 40 тысяч человек.