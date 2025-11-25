🔥 Дарим скидку -20% на курс профпереподготовки «Профессия Главный бухгалтер»

В «Черную пятницу» даже самые дорогие курсы «Клерка» будут вам по карману. Воспользуйтесь дополнительной скидкой на курс «Профессия Главный бухгалтер» по промокоду ЧП2025. В программе более 512 ак. часов, десятки консультаций с экспертами, мастер-классы, работа в симуляторе 1С и отработка навыков на уникальных онлайн-тренажерах. Только до 26 ноября!

Наш самый большой курс профпереподготовки «Профессия Главный бухгалтер» на 70% состоит из практики. Мы подобрали для вас реальные задачи, документы и договоры, с которыми ежедневно сталкивается главбух. И чтобы вам было удобно отрабатывать все необходимые навыки, сделали несколько форматов обучения:

онлайн-тренажеры (в дополнение к письменным работам);

симулятор главбуха для ведения учета в 1С;

тесты после каждого блока;

онлайн-встречи с экспертами и обсуждение трудностей и результатов самостоятельной работы.

В честь «Черной пятницы» дарим дополнительную скидку 20% по промокоду ЧП2025. Поторопитесь — предложение действует до 26 ноября. Старт потока 1 декабря.

512 ак. часов! Чему вы научитесь за это время

Вы научитесь составлять бухгалтерскую финансовую отчетность, рассчитывать налоги, составлять отчетность и заполнять декларации по новым формам. Узнаете законные методы налоговой оптимизации и правила поведения во время налоговых проверок.

Узнаете, как правильно оформлять кассовые, банковские документы и чеки по новым требованиям — будете уверенно вести учет наличных и безналичных операций.

Вы получите огромное количество навыков, которые помогут вам достичь успеха в карьере на разных участках:

кадровый и воинский учет;

финмоделирование;

аналитика на разных уровнях;

управленка;

расчет налогов;

подготовка отчетности любой сложности и только по новым образцам;

применение искусственного интеллекта в работе;

защита при налоговых проверках и др.

Только до 26 ноября вы можете купить курс профпереподготовки «Профессия Главный бухгалтер» со скидкой -20% по промокоду: ЧП2025.

Поторопитесь — набор почти завершен.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профпереподготовке на 512 часов, внесенный в реестр ФИС ФРДО.